La desregulación de transporte, en Aconcagua Radio: "Los bitrenes tienen pocas posibilidades de aplicación"

A partir del anuncio del ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger, que permite la libre circulación de bitrenes en las rutas del país, consultaron a un referente del transporte, el tesorero de APROCAM.

El Gobierno habilitó la circulación de bitrenes en todo el país para reducir costos logísticos

En el programa Haciendo cumbre, de Aconcagua Radio, dialogaron con Carlos Messina. El tesorero de APROCAM(Asociación Propietarios de Camiones Mendoza) se explayó sobre la reciente habilitación para la circulación de bitrenes en todas las rutas del país.

El ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu habló en Aconcagua Radio sobre nuevas medidas para los productores

En Aconcagua Radio el ministro de Producción detalló medidas para enfrentar granizo y heladas

la subsecretaria de empleo y capacitacion conto en aconcagua radio como funciona enlace 2.0

La subsecretaria de Empleo y Capacitación contó en Aconcagua Radio cómo funciona Enlace 2.0

Explicó qué son estos vehículos, qué se necesita para su implementación, cómo es la situación actual de las rutas y cuál es la relación del sector con el Gobierno.

—¿Hay bitrenes o es necesario comprarlos? ¿Son muy caros? ¿Sería un negocio viable, abarataría los costos?

—Los bitrenes están hace muchos años, no es algo nuevo. Ciertas rutas de circulación los han tenido para ciertos trabajos. No es un vehículo apto para todos los tipos de mercadería o de carga. Lo que han hecho ahora es liberar más rutas con el decreto que salió. Algunas figuran en ese decreto los anexos y limitaciones, porque hay condiciones por su configuración. Y como decía es para ciertos tipos de cargas, ciertos tipos de productos. No es un vehículo de aplicación masiva.

—Este anuncio que hizo el ministro Sturzenegger, que lo hacía ver como un alivio para toda la producción, ¿es de esos anuncios que caen en saco roto o para muy pocos?

—No, no van a caer en saco roto, pero tienen pocas posibilidades de aplicación. Por ejemplo en cargas con mucho tonelaje, cargas de bajo costo… O sea, tiene su aplicación, no es que no se pueda aplicar. Hay otro tipo de cargas donde tiene sus limitaciones también. Además, hay otras configuraciones que se les está pidiendo al gobierno que autorice y que compiten con el bitren en algunos tipos de cargas. Son todas cosas que van saliendo a partir de la desregulación.

—En el estado en que se encuentran las rutas mendocinas, provinciales y nacionales, ¿podrían circular estas unidades?

—No diría que es un vehículo a usarse en la cordillera, sobre todo porque Chile no tiene esta configuración aprobada, así que ahí lo descarto. Tiene que ver dónde circule, el tipo de camino, por las limitaciones relacionadas con su largo, el radio de giro y todo eso. Si bien es dúctil el vehículo, tiene sus problemas. Ahora, si ponemos el foco en el estado de la ruta, el tránsito es complicado no sólo para este tipo de vehículos, sino para todos.

Escucha la nota completa acá

