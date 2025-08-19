El Gobierno habilitó la circulación de bitrenes en todas las rutas del país: qué son y qué buscan

A partir de ahora, los bitrenes —camiones con dos semirremolques articulados y mayor capacidad de carga— podrán circular libremente por toda la red vial nacional, sin necesidad de permisos especiales por tamaño, salvo en puntos muy específicos de la geografía montañosa.

El Gobierno habilitó la circulación de bitrenes en todo el país para reducir costos logísticos

El Gobierno nacional oficializó una medida que cambia de manera significativa las reglas del transporte de carga en Argentina: a partir de ahora, los bitrenes —camiones con dos semirremolques articulados y mayor capacidad de carga— podrán circular libremente por toda la red vial nacional, sin necesidad de permisos especiales por tamaño, salvo en puntos muy específicos de la geografía montañosa.

La decisión se formalizó a través de la Resolución 1196/2025, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y permitirá que este tipo de vehículos transite libremente por el 100% de las rutas nacionales, salvo en 55 curvas montañosas de Salta, Jujuy, Tucumán y una en Chubut, donde seguirá siendo necesario un permiso especial por cuestiones de radio de giro.

image Hasta ahora, los bitrenes de mayor porte solo podían circular por corredores habilitados que cubrían alrededor de un tercio de la red nacional, lo que impedía su llegada a 13 provincias y exigía permisos por camión, cuya aprobación demoraba meses.

La Resolución 1196/2025, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, elimina estas restricciones al considerar que no tenían una justificación lógica. “Hay calles angostas por las que un camión común no puede circular, o puentes con capacidad limitada que no soportan cierto peso; pero nada de eso exige permisos previos, simplemente se respeta la restricción. No había motivo para que los bitrenes tuvieran que pedir autorización”, justificó en su posteo de X el ministro de desregulación y transformación de Estado, Federico Sturzenegger.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/1957773145043050808&partner=&hide_thread=false LIBERAMOS LA CIRCULACIÓN DE BITRENES EN TODO EL PAÍS BAJANDO LOS COSTOS DE LA LOGÍSTICA PARA LA PRODUCCIÓN. La Resolución 1196/2025, con firma de @LuisCaputoAR, habilita la circulación de bitrenes (camiones con dos semirremolques articulados con mayor capacidad de carga) por casi… pic.twitter.com/qsIHL28hkn — Fede Sturzenegger (@fedesturze) August 19, 2025 “Estamos cambiando las reglas del transporte en Argentina. Más carga por viaje significa menos viajes, menos consumo de combustible y menores costos para la producción”, destacó Sturzenegger.