Estrena la Boleta Única de Papel: el Gobierno ultima detalles para garantizar "un voto más transparente"

El Gobierno nacional convocó este lunes a jueces electorales y autoridades de la Cámara Nacional Electoral (CNE) para ultimar detalles sobre la implementación de la Boleta Única de Papel ( BUP ) en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre.

La reunión se realizó en la Casa Rosada y buscó coordinar el trabajo en las 22 jurisdicciones del país para asegurar un proceso electoral transparente y eficiente.

El encuentro estuvo encabezado por la Vicejefatura de Gabinete del Interior y reunió a jueces federales, secretarios electorales y representantes de la CNE. El objetivo central fue fortalecer la colaboración institucional y resolver aspectos técnicos y logísticos vinculados a la nueva modalidad de votación.

Con el objetivo de “garantizar un nuevo proceso electoral exitoso” en el estreno de este sistema, se informó en un comunicado.

Del encuentro participaron el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; la subsecretaria de Asuntos Políticos, Giselle Castelnuovo; y la titular de la DINE, Luz Landívar; junto al presidente de la CNE, Daniel Bejas; el vicepresidente, Alberto Dalla Vía; el juez de Cámara, Santiago Corcuera; y el resto de los jueces y secretarios electorales de todo el país.

“Nosotros sentimos que la BUP no fue un logro del Gobierno, sino un logro de todo el sistema político”, afirmó Catalán al inicio del encuentro.

Y agregó que “esta respuesta dota a los argentinos y la democracia argentina de un sistema mucho más transparente, eficiente e igualitario, que le permite a todos estar representados y al ciudadano elegir libremente”.

Ahora podés practicar online cómo se vota con la Boleta Única Papel.

En la página de las elecciones nacionales legislativas 2025, entrá al simulador y seleccioná tu distrito.

En la página de las elecciones nacionales legislativas 2025, entrá al simulador y seleccioná tu distrito.



— Jefatura de Gabinete (@Jefatura_Ar) August 7, 2025

Posteriormente, Bejas indicó que “es muy importante que se escuche a quienes llevan adelante el proceso electoral con todas las complicaciones que tiene en las distintas áreas y regiones del país”.

Por otra parte, Landívar calificó la implementación de la BUP como “un logro enorme” y describió ante los jueces federales y secretarios electorales el desarrollo de las licitaciones e instrumentación del proceso electoral en sus diferentes aspectos.

Durante el encuentro, los funcionarios de la Vicejefatura del Interior y las autoridades CNE reafirmaron su compromiso de mantener un vínculo cercano con el objetivo de garantizar un nuevo proceso electoral exitoso en el marco de la puesta en marcha de la BUP.

Introducción de la Boleta Única de Papel

El 1° de octubre de 2024, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley 27.781 que modificó el Código Electoral Nacional e introdujo la BUP como instrumento de votación en elecciones nacionales, que consiste en una boleta de papel que incluye en una misma papeleta todas las categorías de cargos y a todos los partidos políticos y alianzas que pueden ser elegidos en un acto electoral nacional.