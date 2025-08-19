19 de agosto de 2025 - 13:43

Vuelve el reintegro en supermercados y mayoristas: cómo ahorrar $144.000 con MODO y BNA+

Ahorrá hasta $144.000 en supermercados y mayoristas usando MODO BNA+. El reintegro del 30% aplica todos los miércoles hasta septiembre 2025.

La promoción aplica en compras presenciales y online en supermercados y mayoristas adheridos.

La promoción aplica en compras presenciales y online en supermercados y mayoristas adheridos.

El Banco Nación mantiene su beneficio de reintegro del 30% para compras en supermercados y mayoristas adheridos mediante la app MODO BNA+. Los usuarios que paguen con tarjetas de crédito del banco pueden recibir hasta $12.000 de devolución cada miércoles.

La promoción aplica tanto para compras presenciales como online y estará activa hasta el 30 de septiembre de 2025. Quienes compartan un hogar pueden duplicar el reintegro, utilizando sus propias cuentas y tarjetas de crédito del Banco Nación, alcanzando un ahorro total de hasta $144.000.

El beneficio requiere planificar las compras y pagar mediante el código QR de MODO BNA+, asegurando que el reintegro se acredite en la cuenta correspondiente dentro de los 30 días posteriores.

El beneficio permite un reintegro de $12.000 por persona cada miércoles, duplicable si comparten hogar.

Cómo usar la promoción del 30% en supermercados y mayoristas

Para aprovechar el reintegro del 30%, los pagos deben realizarse los miércoles con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación a través del QR de MODO BNA+. El monto máximo de devolución es de $12.000 por persona cada miércoles, y se requiere un gasto mínimo de $40.000 en una misma jornada para alcanzar ese tope.

Los supermercados y mayoristas adheridos incluyen:

  • Chango Más

  • Jumbo

  • Disco

  • Vea

  • Coto Digital

  • Carrefour

  • Pingüino

  • Atomo (varias sucursales en Mendoza)

  • Makro (varias sucursales en Mendoza)

  • Super A (varias sucursales en Mendoza)

  • Hiper Libertad (varias sucursales en Mendoza)

La promoción aplica tanto para compras en locales físicos como en plataformas online de estos comercios, asegurando que los reintegros se acrediten únicamente en la cuenta BNA+.

Según el Indec, el acumulado de ventas de enero-mayo aumentó 4,6% con respecto al mismo período del año anterior.

Según el Indec, el acumulado de ventas de enero-mayo aumentó 4,6% con respecto al mismo período del año anterior.

Para quienes todavía no usan la app, el proceso es sencillo: descargar MODO BNA+, registrarse con los datos personales, asociar las tarjetas de crédito del banco y, al momento de pagar, escanear el QR y seleccionar la tarjeta elegida. Solo así se activa el beneficio y se asegura el reintegro.

Duplicá tu ahorro hasta $144.000: consejos y condiciones

Quienes comparten el hogar pueden duplicar el beneficio si ambos integrantes utilizan MODO BNA+ con sus respectivas tarjetas de crédito del Banco Nación. En este caso, el reintegro máximo por hogar llega a $144.000, respetando siempre el límite de $12.000 por persona cada miércoles. Para lograrlo, cada miembro debe tener su propia cuenta activa y realizar pagos mediante el QR de la app.

Es fundamental tener en cuenta que el reintegro es semanal y no acumulable: si no se alcanza el tope de $12.000, la diferencia no se traslada a la semana siguiente. Por eso, conviene planificar las compras, distribuir el gasto y priorizar los productos de mayor necesidad durante los miércoles de promoción.

Todos los reintegros se acreditan exclusivamente en la cuenta BNA+, por lo que es indispensable que esté activa y vinculada correctamente a las tarjetas de crédito del banco.

