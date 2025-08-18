El Gobierno formalizó la nueva estructura del Ministerio de Economía: los cambios y disoluciones.

El Gobierno nacional oficializó este lunes la nueva estructura del Ministerio de Economía mediante el Decreto 585/2025 , publicado en el Boletín Oficial, que redefine funciones, confirma disoluciones de organismos y establece una redistribución de tareas entre distintas áreas.

Entre las principales modificaciones, se amplían las competencias de la Secretaría de Industria , que ahora participará en las negociaciones con la Unión Europea (UE) y el Mercosur, además de encargarse de cuestiones pendientes del Programa Nacional de Parques Industriales. A la Subsecretaría de Gestión Productiva se le sumó la función de asistir en la regulación de la importación, exportación, producción y comercialización de productos derivados del cáñamo industrial, con la exclusión expresa de la flor.

En paralelo, se suprimieron objetivos de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Agricultura , tras la disolución de algunas de sus dependencias. En este último caso, se eliminaron atribuciones vinculadas al apoyo a las MiPyMES y a la aplicación de leyes para el fomento de la ganadería ovina y caprina. Además, la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios pasará a coordinar la actualización del Código Alimentario Argentino.

El decreto también sustituyó los objetivos de la Secretaría de Transporte y de su Subsecretaría de Transporte Automotor. En ese sentido, se aprobaron las estructuras organizativas de primer nivel operativo de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.

Aclaran que no se toman medidas respecto de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) a raíz de una medida cautelar.

Asimismo, se transfirió la Dirección de Estadística Vial de la ex-Agencia Nacional de Seguridad Vial a la Secretaría de Transporte, y la Dirección de Coordinación Interjurisdiccional y Normalización Normativa y la Dirección Nacional de Licencias de Conducir Y Antecedentes de Tránsito de la ex-Agencia a la Subsecretaría de Transporte del mismo Ministerio.

En cuanto a los organismos dependientes, las funciones del disuelto Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y del Instituto Nacional de Semillas (INASE) pasaron a la Secretaría de Agricultura, que ahora también incorpora como unidades de primer nivel operativo al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y a la Dirección Nacional de Semillas. Asimismo, se aprobó la nueva estructura del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que dependerá de la Secretaría de Industria y Comercio.

Finalmente, el decreto estableció que la Casa de Moneda Sociedad Anónima Unipersonal pasa a ser considerada una Empresa y Ente del Sector Público Nacional bajo la órbita del Ministerio de Economía.