19 de agosto de 2025 - 21:30

Godoy Cruz: decomisaron 235 kilos de carne y clausuraron carnicerías por graves faltas sanitarias

Un amplio operativo de fiscalización se llevó a cabo en el departamento del Gran Mendoza, con el objetivo de garantizar que los alimentos sean seguros.

Un gran operativo arrojó 235 kilogramos de carne decomisados en Godoy Cruz.

Un gran operativo arrojó 235 kilogramos de carne decomisados en Godoy Cruz.

Foto:

Gobierno Godoy Cruz
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Godoy Cruz llevó a adelante un operativo de control en carnicerías del departamento que terminó con el decomiso de 235 kilos de carne en mal estado y la clausura de locales por incumplir normas sanitarias.

Las inspecciones, realizadas durante la semana pasada, tuvieron como objetivo garantizar que los alimentos expendidos sean seguros y cumplan con la normativa vigente. Sin embargo, el relevamiento expuso graves infracciones que representaban un riesgo para la salud pública.

Infracciones: decomiso y destrucción de kilos carne

Entre las irregularidades detectadas figuraron productos sin trazabilidad ni respaldo documental, lo que impedía conocer su origen y la conservación de la cadena de frío. También se encontraron deficiencias en la higiene e infraestructura de los locales, con condiciones que favorecían la contaminación.

Ante la magnitud de las infracciones, las autoridades actuaron de inmediato.

Godoy Cruz
Un gran operativo arrojó 235 kilogramos de carne decomisados en Godoy Cruz.

Un gran operativo arrojó 235 kilogramos de carne decomisados en Godoy Cruz.

Se procedió al decomiso y destrucción de 235 kilogramos de carne y productos afines que no cumplían con los requisitos sanitarios. Este material fue trasladado en camiones compactadores municipales hacia el Borbollón para asegurar su correcta disposición y evitar cualquier riesgo.

Inspectores y bromatólogas del municipio llevaron adelante la clausura preventiva de aquellos establecimientos que presentaban infracciones consideradas graves y que representaban un peligro inminente para la salud de los consumidores.

Marco legal

Estas enérgicas acciones se fundamentan en un marco legal robusto.

El Código Alimentario Argentino (CAA), que establece las condiciones de comercialización e higiene de todos los alimentos en el país.

El Artículo 201 del Código Penal Argentino, que sanciona con penas de tres a quince años de prisión a quienes propaguen una enfermedad peligrosa y contagiosa, ya sea intencionalmente o por negligencia grave.

El objetivo primordial de estas medidas es claro: prevenir riesgos para la salud de la población y asegurar que los productos cárnicos ofrecidos al consumidor sean seguros, aptos y provengan de comercios debidamente habilitados.

