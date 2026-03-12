12 de marzo de 2026 - 19:07

En Aconcagua Radio Sergio Marinelli habló del fallo de la Corte y los permisos de agua

El superintendente de Irrigación explicó en Aconcagua Radio cómo se aplicará la resolución judicial sobre el uso de agua subterránea por parte de empresas.

El Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli.&nbsp;

El Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli. 

En ese marco, señaló que lo primero será esperar la notificación formal del fallo para comenzar a instrumentar las medidas correspondientes. “Lo primero es ver, una vez que la Corte notifique, si las empresas se avienen o no a esta nueva determinación, este nuevo camino que nos marca la Corte”, afirmó.

Según explicó, las compañías deberán decidir si continúan con sus proyectos bajo un régimen diferente o si desisten de sus inversiones. “O bien aceptan el secado de los pozos y abandonan su inversión, yo supongo que esto no va a suceder”, indicó.

Permisos precarios y revisiones periódicas

Marinelli detalló que quienes decidan seguir adelante lo harán bajo un esquema de permisos precarios con condiciones específicas. “La Corte deja en claro que no van a tener nunca el derecho que le da la concesión a un uso del agua subterránea en la medida de su proyecto productivo”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que el nuevo sistema establece autorizaciones con un plazo determinado. “Son permisos por diez años, o sea que cada diez años deberán renovarlo”, señaló.

Además, advirtió que el volumen de agua autorizado podría modificarse según la evolución del recurso hídrico. “Ese volumen de agua puede variar y es una cuestión que tenemos que estudiar bien y reglamentar para cada caso en función de lo que va a pasar con el acuífero a futuro”, explicó, al mencionar factores como el cambio climático.

Diferencias entre permisos y concesiones

Durante la entrevista también aclaró la diferencia entre los permisos iniciales y las concesiones de uso de agua. “Cuando alguien quiere hacer una perforación, lo primero que hace es pedir permiso en Irrigación y cumplir una serie de requisitos. Ese permiso no significa que pueda usar el agua”, explicó.

El uso efectivo del recurso llega recién con la concesión. “La puedo usar una vez que se le da la concesión, que la otorga el Tribunal Administrativo integrado por el superintendente y los consejeros”, detalló.

Ese proceso, añadió, está ligado a un proyecto productivo concreto y a un volumen de agua determinado según el tipo de actividad. “Ese volumen tiene que ver con el tipo de cultivo o con la metodología de riego que se utilice”, indicó.

Un cambio en la mirada sobre el agua

El funcionario también vinculó el fallo judicial con una tendencia más amplia en la gestión del recurso hídrico. “La única forma de administrar adecuadamente el recurso hídrico es sabiendo cuánto tenemos, cómo se usa y qué volúmenes se utilizan”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el criterio moderno apunta a considerar el agua como un sistema integrado. “La legislación moderna indica que el agua es una sola”, remarcó, al explicar que en Mendoza tanto el agua superficial como la subterránea tienen origen común en la nieve de la cordillera.

Telemedición obligatoria para los pozos

Otro de los puntos abordados fue la implementación del sistema de telemedición para controlar el uso del agua en los pozos. Marinelli explicó que el mecanismo ya comenzó a aplicarse en la provincia. “Se exige que no solamente se instale el caudalímetro en los pozos, sino que además el dato sea transmitido a nuestro sistema”, señaló.

El objetivo es contar con información precisa y en tiempo real sobre el consumo. Para facilitar la implementación, Irrigación creó un registro de empresas que proveen la tecnología necesaria. “Cada usuario puede elegir la empresa o incluso un método propio que permita transmitir el dato a nuestro sistema”, explicó.

Finalmente, el funcionario remarcó que las actividades de mayor escala deberán adoptar estos controles de forma inmediata. “Las mineras o las petroleras no van a poder hacer más declaración jurada: van a tener que tener este tipo de tecnología para saber cuánta agua están usando”, concluyó.

