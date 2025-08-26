26 de agosto de 2025 - 17:34

Martín Romano en Aconcagua Radio sobre el Travel Sale: "El 67% de las compras son a destinos nacionales"

Así lo informó en Aconcagua Radio el vocero de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT).

image
Por Redacción

En el programa "En el medio de todo" de Aconcagua Radio hablaron con Martín Romano, vocero de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), quien destacó el inicio de una nueva edición del Travel Sale, la campaña de descuentos especiales para viajeros que ya se encuentra disponible en el sitio oficial travelsale.com.ar hasta el 31 de agosto.

Leé además

Inteligencia artificial en las escuelas.

El uso de inteligencia artificial en escuelas de Mendoza, en Aconcagua Radio

Por Redacción
en aconcagua radio, indalecio lopez miller, campeon absoluto de ajedrez: el ajedrez me atrapo a los 8 anos

En Aconcagua Radio, Indalecio López Miller, campeón "absoluto" de Ajedrez: "El ajedrez me atrapó a los 8 años"

Por Redacción

“Esta es nuestra 11° edición, porque ya tenemos 10 años consecutivos haciendo el evento. La verdad es que esto para nosotros es súper relevante: tenemos más de 148 agencias participantes”, señaló Romano, subrayando la importancia del encuentro para el sector turístico argentino.

El representante de FAEVYT adelantó que los resultados iniciales superan las expectativas. “Los primeros datos indicaban que teníamos el doble de visitas al sitio en relación a otros años. Los primeros sondeos que vamos haciendo con las agencias que participan (porque nosotros no podemos ver lo que se vende) están dando indicadores positivos”, explicó.

Uno de los aspectos más alentadores es la preferencia de los argentinos por viajar dentro del país. “El 67% de las compras que están haciendo los clientes, según nos fueron informando, son a destinos nacionales, así que eso también es muy bueno, para potenciar el turismo en nuestro país”, remarcó Romano.

En cuanto a la participación de agencias mendocinas, el vocero aclaró que aún no cuentan con un número preciso. “Aproximadamente entre 5 y 7 agencias de Mendoza, de las 148”, informó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

en el dia nacional de ayuda a la persona con autismo, aconcagua radio dialogo con referentes de mendoza

En el Día Nacional de Ayuda a la Persona con Autismo, Aconcagua Radio dialogó con referentes de Mendoza

Por Redacción
facundo cruz compartio con aconcagua radio los resultados del segundo informe del observatorio pulsar de la uba

Facundo Cruz compartió con Aconcagua Radio los resultados del segundo informe del observatorio PULSAR de la UBA

Por Redacción
Un joven fue agredido en una fiesta de 15 años.

La abogada del joven agredido en un cumpleaños de 15 habló con Aconcagua Radio

Por Redacción
El Gobierno habilitó la circulación de bitrenes en todo el país para reducir costos logísticos

La desregulación de transporte, en Aconcagua Radio: "Los bitrenes tienen pocas posibilidades de aplicación"

Por Redacción