El dólar tuvo un respiro y cerró a la baja este miércoles: cuál es la cotización en cada banco

El dólar oficial cerró este miércoles en $1.320 para la compra y $1.360 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del cierre del martes.

En los bancos , el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.360 y $1.375 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.397 en el banco ICBC.

Por otro lado, el dólar blue cotizó esta tarde en $1.335 para la compra y $1.355 para la venta, con una baja de 0,4% en la jornada. Mientras que las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el martes en US$41.183 millones.

Galicia $1.335 / $1.375

Santander $1.325 / $1.365

Macro $1.330 / $1.373

Patagonia $1.330 / $1.380

BBVA $1.325 / $1.365

Supervielle $1.339 / $1.379

ICBC $1.288,60 / $1.397,26

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.788,46 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra: $1.335

Venta: $1.355

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $ 1.356,25 (+ $3,80)

Venta: $1.358,03 (+ $3,96)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $ 1.355,50 (+ $6,04)

Venta: $ 1.371,43 (+ $ 8,10)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.