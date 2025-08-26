26 de agosto de 2025 - 20:31

El dólar oficial cerró estable tras la fuerte suba del lunes: así quedó la cotización en cada banco

La moneda estadounidense tuvo un fuerte aumento de $35 en el inicio de la semana, pero este martes se mantuvo estable. A cuánto cotizó el dólar blue.

La cotización del dólar hoy

Los Andes
El dólar oficial cerró este martes en $1.330 para la compra y $1.370 para la venta en la cotización de Banco Nación, manteniendo el mismo valor respecto del cierre de ayer.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.370 y $1.380 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.404 en el banco ICBC.

Mientras que el dólar blue cotizó esta tarde en $1.340 para la compra y $1.360 para la venta, con una baja de 0,4% en la jornada.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$41.444 millones.

A cuánto cotiza hoy el dólar oficial según cada banco

Banco Nación:

  • Compra: $1.330
  • Venta: $1.370

Galicia $1.340 / $1.380

Santander $1.335 / $1.375

Macro $1.335 / $1.379

Patagonia $1.320 / $1.370

BBVA $1.330 / $1.370

Supervielle $1.341 / $1.381

ICBC $1.288,60 / $1.404,40

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.791,51 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

  • Compra: $1.340
  • Venta: $1.360

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

  • Compra: $ 1.352,45 (- $7,55)
  • Venta: $1.354,07 (- $8,14)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

  • Compra: $ 1.349,46 (- $9,83)
  • Venta: $ 1.363,33 (-$ 3,98)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

