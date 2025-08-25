Fuerte alza del dólar oficial: subió $35 en un día y así quedó la cotización en cada banco

El dólar oficial cerró hoy en $1.330 para la compra y $1.370 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $35 respecto del último cierre.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.360 y $1.375 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.404.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.345 para la compra y $1.365 para la venta, con una suba de 1,5% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.356 con una suba de 2,6%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1,9% hasta $1.356,48 , y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 1,8% hasta los $1.361,37.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$41.499 millones.

Mercados: caen fuerte las acciones y bonos argentinos

Los papeles locales operaron con bajas pronunciadas en Nueva York (Wall Street) y Buenos Aires, en una jornada en la que también retrocedieron los bonos soberanos. El Merval mostró descensos en pesos y en dólares cayó en un 2,2%.

La caída de los ADR argentinos está liderada por Banco Supervielle, con 5,8%; Grupo Financiero Galicia, con una baja de 5,3%; y Banco Macro, con 5,26%.

En tanto, el riesgo país se mantiene por encima de los 700 puntos, a 753.

A cuánto cotiza hoy el dólar oficial según cada banco

Banco Nación:

Compra: $1.330

Venta: $1.370

Cotización actualizada del dólar en el Banco Nación.

Galicia $1.330 / $1.370

Santander $1.325 / $1.365

Macro $1.333 / $1.373

Patagonia $1.320 / $1.370

BBVA $1.330 / $1.370

Supervielle $1.340 / $1.380

ICBC $1.288,60 / $1.404,40

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.784 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.345

Venta: $1.355 (+ $20)

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $ 1.358,47 (+$ 31,56)

Venta: $ 1.360,33 (+$ 29,52)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $ 1.358,12 (+$ 31,04)

Venta: $ 1.365,46 (+$ 28,84)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.