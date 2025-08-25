El presidente encabezará este lunes un acto de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad bonaerense de Junín, luego de que el evento —previsto para la semana pasada— fuera reprogramado.

Milei relanza la campaña en medio del escándalo por presuntas coimas en la ANDIS

El presidente Javier Milei encabezará este lunes un acto de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad bonaerense de Junín, luego de que el evento —previsto para la semana pasada— fuera reprogramado. La actividad se da en un contexto de fuerte tensión política tras el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Según confirmaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas, Milei presentará a los candidatos de la boleta libertaria a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones del 26 de octubre. El acto se realizará en el Teatro San Carlos.

Se espera la presencia de figuras como José Luis Espert, la ex vedette Karen Reichardt, el diputado del PRO Diego Santilli, la ex funcionaria Gladys Humenuk y el dirigente libertario Sebastián Pareja, entre otros referentes del espacio.