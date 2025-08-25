25 de agosto de 2025 - 10:55

Sorpresa por el puesto de Argentina en el ranking mundial de corrupción: medido por primera vez con Milei

La peor marca de Argentina en esta medición se registró en 2015, último año de la presidencia de Cristina Kirchner, con 32 puntos. En la edición actual, el país se ubica con peores indicadores que Cuba y Ghana.

Argentina obtuvo 37 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024

X / @KarinaMileiOk
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Argentina obtuvo 37 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, elaborado por Transparencia Internacional, y se ubicó en el puesto 99 entre 180 países, por debajo del promedio mundial de 43 puntos.

El informe, que por primera vez evalúa la gestión del presidente Javier Milei, muestra que el país mantuvo el mismo puntaje que en 2023 —cuando gobernaba Alberto Fernández—, aunque retrocedió un lugar en el ranking global.

La peor marca de Argentina en esta medición se registró en 2015, último año de la presidencia de Cristina Kirchner, con 32 puntos. En la edición actual, el país se ubica con peores indicadores que Cuba y Ghana.

A nivel mundial, el ranking está encabezado por Dinamarca (90 puntos), seguido de Finlandia (88). En el otro extremo, los países más corruptos según la percepción de expertos y empresarios son Sudán del Sur (8), Somalia (9) y Venezuela (10).

En el plano regional, de los 32 países de América Latina, Argentina se ubicó en el puesto 18, con un puntaje 5 puntos por debajo del promedio regional (42). Los mejores resultados del continente fueron los de Uruguay (76 puntos) y Canadá (75), mientras que Venezuela (10) y Nicaragua (14) quedaron en el fondo de la tabla.

El Índice de Percepción de la Corrupción es el indicador más utilizado a nivel mundial sobre este tema. Clasifica a países y territorios según el grado de corrupción percibido en el sector público, a partir de entre 3 y 13 encuestas y evaluaciones realizadas por organismos internacionales y consultoras especializadas.

