Los Andes participará en un importante seminario sobre política y poder en la UCA

"Informar en tiempos complejos: desafíos regionales" es la denominación del panel en el que intervendrá diario Los Andes y en el que expondrán profesionales locales e internacionales.

El seminario con la intervención de Los Andes se realizará en la sede Mendoza de la UCA, ubicada en Uruguay 750 de Godoy Cruz.

El próximo viernes desde las 17 se realizará en Mendoza el seminario Periodismo, política y poder, que estará a cargo de importantes periodistas y académicos locales e internacionales. El evento es organizado por la Universidad Católica Argentina (UCA) y la fundación Konrad Adenauer Stiftung, con el apoyo de Infociudadana.

Con participación de diario Los Andes, la actividad se realizará en el aula 101 de la Sede Mendoza de la UCA, que está ubicada en Uruguay 750 de Godoy Cruz. El acceso para el público será libre y gratuito.

Informar en tiempos complejos: desafíos regionales es la denominación del panel.

Los disertantes expondrán acerca de las tensiones entre periodismo y poder en varios países, así como sobre el rol de los medios de comunicación en un contexto de polarización, entre otros temas.

Después de las exposiciones, se abrirá un espacio de conversación con los asistentes.

El panel estará compuesto por Adriana Amado, quien es fundadora de Infociudadana, profesora de la UCJC de España, académica y periodista; Carlos Rojas Araujo, periodista y politólogo, y director del programa "Políticamente correcto" de la cadena Ecuavisa, en Ecuador; Raúl Cortés Fernández, quien es periodista, autor y editor del Latin America Breaking News Hub de la agencia internacional de noticias Reuters, además de fundador y director de la agencia ACME.

Se sumará también a la discusión Juan Carlos Albornoz, periodista editor de la sección de Política de Los Andes, panelista en radio Aconcagua y profesor de periodismo en la Universidad Juan Agustín Maza.

