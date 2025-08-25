El escándalo de los audios por presuntas coimas llegó a la prensa internacional: las repercusiones

El escándalo por los audios que sugieren “presuntos pagos de coimas de parte de laboratorios a funcionarios del gobierno de Milei ” ya dejó de ser un asunto interno. La repercusión alcanzó a diarios y agencias de renombre internacional, que comenzaron a cubrir el hecho y a poner el foco en Karina Milei .

A la par, diplomáticos extranjeros expresaron interés en conocer más detalles de lo ocurrido, aunque, en ausencia de explicaciones oficiales, se nutren de las versiones difundidas en medios locales e internacionales.

Entre los primeros en hacerse eco están The Washington Post y Bloomberg , que describen la investigación como un supuesto esquema de sobornos en el entorno directo del mandatario argentino. Bloomberg tituló: “Escándalo de sobornos sacude al gobierno de Milei y amenaza su capital político” .

Ambos, acompañados de otros medios que replican la información, mencionan ampliamente a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, a quien también ligan con el criptogate.

Cabe recordar que Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), desplazado tras conocerse los audios en los que se mencionan pagos irregulares en el sector farmacéutico, se lo escucha vincular directamente a la secretaria presidencial con supuestas maniobras de coimas.

Europa y Brasil hablan del escándalo

La cobertura también llegó a Europa: El País, cercano al gobierno de Pedro Sánchez -crítico de Milei- resaltó el impacto del caso en el oficialismo, mientras que El Mundo, de línea editorial de centroderecha, título: “Un escándalo de corrupción afecta al núcleo duro de Milei: su hermana Karina, salpicada por las comisiones de fármacos”.

En Brasil, la repercusión es alta: Folha de S. Paulo, O Globo y Veja replicaron la historia, mientras crece el interés de la diplomacia regional. Voces del periodismo remarcan que los funcionarios extranjeros consultan más a reporteros que a la propia Casa Rosada o la Cancillería.

A través de las agencias de noticias, el escándalo circula ya por gran parte del mundo, donde algunos opositores locales lo bautizan como “La Ruta del dinero K, de Karina”.