El escándalo de los audios por presuntas coimas llegó a la prensa internacional: las repercusiones

The Washington Post y Bloomberg divulgaron el caso en Estados Unidos, mientras que El Mundo y El País hicieron eco en España. Brasil también puso foco en los Milei.

Repercusión internacional sobre las presuntas coimas a funcionarios del gobierno de Milei.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El escándalo por los audios que sugieren “presuntos pagos de coimas de parte de laboratorios a funcionarios del gobierno de Milei ya dejó de ser un asunto interno. La repercusión alcanzó a diarios y agencias de renombre internacional, que comenzaron a cubrir el hecho y a poner el foco en Karina Milei.

A la par, diplomáticos extranjeros expresaron interés en conocer más detalles de lo ocurrido, aunque, en ausencia de explicaciones oficiales, se nutren de las versiones difundidas en medios locales e internacionales.

Qué dicen en Estados Unidos

Entre los primeros en hacerse eco están The Washington Post y Bloomberg, que describen la investigación como un supuesto esquema de sobornos en el entorno directo del mandatario argentino. Bloomberg tituló: “Escándalo de sobornos sacude al gobierno de Milei y amenaza su capital político”.

image
"Argentina investiga presunto esquema de sobornos que involucra al c&iacute;rculo &iacute;ntimo del presidente Milei", titul&oacute; The Washington Post.

"Argentina investiga presunto esquema de sobornos que involucra al círculo íntimo del presidente Milei", tituló The Washington Post.

image

Ambos, acompañados de otros medios que replican la información, mencionan ampliamente a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, a quien también ligan con el criptogate.

Europa y Brasil hablan del escándalo

La cobertura también llegó a Europa: El País, cercano al gobierno de Pedro Sánchez -crítico de Milei- resaltó el impacto del caso en el oficialismo, mientras que El Mundo, de línea editorial de centroderecha, título: “Un escándalo de corrupción afecta al núcleo duro de Milei: su hermana Karina, salpicada por las comisiones de fármacos”.

image

En Brasil, la repercusión es alta: Folha de S. Paulo, O Globo y Veja replicaron la historia, mientras crece el interés de la diplomacia regional. Voces del periodismo remarcan que los funcionarios extranjeros consultan más a reporteros que a la propia Casa Rosada o la Cancillería.

A través de las agencias de noticias, el escándalo circula ya por gran parte del mundo, donde algunos opositores locales lo bautizan como “La Ruta del dinero K, de Karina”.

image
"Presunto esquema de corrupci&oacute;n por drogas derriba a aliado de Milei", titul&oacute; Folha de S. Paulo.

"Presunto esquema de corrupción por drogas derriba a aliado de Milei", tituló Folha de S. Paulo.

