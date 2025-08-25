25 de agosto de 2025 - 09:28

Martín Menem también culpó al kirchnerismo por las coimas: "Pongo las manos en el fuego por Karina y Lule"

El presidente de la Cámara de Diputados repitió lo dicho por otros funcionarios del Gobierno y aseguró que el contenido de los audios de Diego Spagnuolo es "falso". Dijo que Milei "es el tipo más transparente en la historia de la humanidad".

Adrián Menem, Javier Milei, Lule Menem, Eduardo Menem y Martín Menem&nbsp;

Adrián Menem, Javier Milei, "Lule" Menem, Eduardo Menem y Martín Menem 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Después de días de hermetismo entre los funcionarios salpicados, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se refirió este lunes por primera vez en público al escándalo originado por los audios atribuidos al extitular de la Agencia de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, donde se denunciaba una maniobra de presuntas coimas entre el Estado y proveedores como la Suizo Argentino.

El sobrino de Carlos Saúl Menem es uno de los mencionados como partícipe en el supuesto esquema de sobornos para la compra con medicamentos. Tras evitar las cámaras y la prensa, finalmente esta mañana se sentó en el estudio del programa de Antonio Laje en A24, uno de los favoritos del oficialismo para brindar anuncios, y dio su versión.

Siguiendo la línea de su primo Eduardo "Lule" Menem, el asesor de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Martín Menem declaró: "Yo no puedo asegurar la autenticidad o no de los audios, sí puedo asegurar que el contenido es falso y pongo las manos en el fuego por 'Lule' Menem y por Karina Milei“.

También responsabilizó al kirchnerismo por la causa judicial. “Esto es una monumental operación a dos semanas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires”, aportó Menem.

"Me parece que es como solemos o hemos vivido durante todo este tiempo: es una monumental operación a dos semanas de una de las elecciones más importantes en la provincia de Buenos Aires. Estamos acostumbrados a este tipo de maniobras, vienen ocurriendo durante todo 2023", planteó.

"A fin de año o en octubre probablemente jubilemos una parte de la política y eso genera tensiones y genera voluntad monumental que quieren instalar, porque en términos de gestión no nos podemos comparar con ellos, porque han sido un mamarracho durante todos estos 20 años. Tratan de llevarte al barro, con esto vamos a convivir", agregó el diputado de La Libertad Avanza.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem
En contraste, al referirse al rol de Spagnuolo en el escándalo, el presidente de la Cámara de Diputados advirtió: “Tiene que dar las explicaciones en la Justicia”. Además, prometió que el Gobierno no va a interferir en la investigación.

"Vienen atacando calles, prendieron fuegos autos, mandaron barrabravas, mandan leyes, se esconden detrás de causas nobles para desequilibrar el Gobierno que tambalee en términos fiscales. Vienen operando en términos bancarios, como no han podido, ahora buscan por donde meterse. Si hay una irregularidad resolverá la Justicia", acusó Martín Menem a la oposición.

A pesar de que en el audio Spagnuolo hablaba de que Javier Milei estaba al tanto del presunto esquema de coimas, Menem buscó desmentirlo en base a su experiencia personal. "Si le decía algo a Milei, te agarra del cogote. Es el tipo más transparente en la historia de la humanidad. Si le dicen algo, salta y en el acto toma una decisión, echa a la persona que tiene que echar", lanzó.

