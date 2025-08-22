Encontraron a Diego Spagnuolo, el exfuncionario de las coimas: escapaba en auto hasta que la Policía lo cruzó

La Justicia encontró esta mañana a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de la Discapacidad (Andis) investigado por presuntas coimas, en el norte del Conurbano bonaerense.
El extitular de la Agencia de Discapacidad está investigado por presuntos pagos de sobornos que involucran a empresarios y funcionarios del gobierno de Milei, en base a los audios atribuidos a su persona.
Según TN, el exfuncionario de Javier Milei intentaba escapar" en su auto en un barrio privado de Pilar, pero "la Policía lo cruzó" y le secuestró su celular. “Tengo todos los WhatsApp de Karina. A ella le llega el 3 por ciento”, fue uno de los mensajes que habría enviado Spagnuolo.
Spagnuolo afirmó en los audios del escándalo que le advirtió al presidente Milei sobre presuntos hechos de corrupción y señaló como supuestos responsables a Karina Milei, “Lule” Menem y a la droguería Suizo Argentina.
El ahora exfuncionario no sólo encabezó la Andis: también es amigo personal de Javier Milei y lo representó como abogado antes de que asumiera la Presidencia.
Según él mismo relató en los audios, fue uno de los visitantes más frecuentes de la quinta de Olivos. Allí incluso dijo haber alertado al presidente sobre los presuntos pedidos de sobornos. “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”, señaló.
Justamente, en las últimas horas, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires concretó 14 allanamientos en el marco de la investigación a cargo del juez federal Sebastián Casanello.
Uno de los allanamientos se realizó en la casa de Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los propietarios de Suizo Argentina. Allí, cuando intentaba escapar, los efectivos encontraron dólares guardados en sobres y distintas anotaciones. Según trascendió, la suma superaría los 200 mil dólares. También le incautaron su teléfono celular.
En paralelo, se allanaron los domicilios de Spagnuolo con el objetivo de secuestrarle el celular, pero no fue hallado. Al mediodía, las autoridades dieron con el exfuncionario de Milei. Una situación similar se dio en las viviendas de Daniel Garbellini, exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis.
El objetivo fue recolectar material que permita avanzar en la investigación judicial.
La presentación apunta a posibles delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, infracción a la ley de ética pública y una eventual asociación ilícita.