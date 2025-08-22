Encontraron a Diego Spagnuolo, el exfuncionario de las coimas: escapaba en auto hasta que la Policía lo cruzó

El extitular de la Agencia de Discapacidad está investigado por presuntos pagos de sobornos que involucran a empresarios y funcionarios del gobierno de Milei, en base a los audios atribuidos a su persona.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem

La Justicia encontró esta mañana a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de la Discapacidad (Andis) investigado por presuntas coimas, en el norte del Conurbano bonaerense.

Según TN, el exfuncionario de Javier Milei intentaba escapar" en su auto en un barrio privado de Pilar, pero "la Policía lo cruzó" y le secuestró su celular. “Tengo todos los WhatsApp de Karina. A ella le llega el 3 por ciento”, fue uno de los mensajes que habría enviado Spagnuolo.

Spagnuolo afirmó en los audios del escándalo que le advirtió al presidente Milei sobre presuntos hechos de corrupción y señaló como supuestos responsables a Karina Milei, “Lule” Menem y a la droguería Suizo Argentina.

Diego Spagnuolo / Javier Milei. Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, junto a Javier Milei. Gentileza El ahora exfuncionario no sólo encabezó la Andis: también es amigo personal de Javier Milei y lo representó como abogado antes de que asumiera la Presidencia.

Según él mismo relató en los audios, fue uno de los visitantes más frecuentes de la quinta de Olivos. Allí incluso dijo haber alertado al presidente sobre los presuntos pedidos de sobornos. “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”, señaló.