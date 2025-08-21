Los audios de Spagnuolo: habla de presuntas coimas con prestadores y funcionarios de alto rango

Diego Spagnuolo dejó de ser el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad ( Andis ) tras la remoción que definió el presidente Javier Milei en las últimas horas del miércoles.

Imputaron en Mendoza a dos funcionarios de Javier Milei por desobedecer a la Justicia

El incentivo estatal que sí tuvo la película de Francella e incomoda a Milei y los libertarios

Lo curioso es que Vocería Presidencial, al anunciar el desplazamiento de Spagnuolo, apenas señaló en el comunicado oficial que el motivo era por "los hechos de público conocimiento" y "ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral", sin aportar detalles.

Spagnuolo es el mismo funcionario que, meses atrás, estuvo inmerso en un conflicto con la familia de Ian Moche, el nene con autismo atacado por Milei en las redes sociales.

Mientras se desarrollaba una reunión con Ian y su madre, el funcionario dijo que tener un hijo con discapacidad “es un problema de la familia, no del Estado”.

Los "hechos de público conocimiento" son varios audios filtrados en el canal de streaming "Carnaval" y atribuidos a Spagnuolo con presuntos de pedidos de coimas . El material describe con precisión un funcionamiento en el que supuestamente operadores de la Andis solicitaban dinero a empresas proveedoras del Estado, especialmente en el rubro de medicamentos, para acceder a contratos oficiales.

En cuanto a funcionarios de alto rango, la compra de medicamentos involucraría a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su asesor Eduardo "Lule" Menem.

Embed - CORRUPCIÓN: TODOS LOS AUDIOS QUE COMPROMETEN A KARINA MILEI, LOS MENEM Y SPAGNUOLO

Por el escandaloso caso se abrió una investigación judicial, que estará a cargo del fiscal Franco Picardi.

“A mí me están defalcando la agencia”, dice el aparente Spagnuolo en uno de los registros, aludiendo a la participación directa de un funcionario vinculado a la gestión anterior de Mauricio Macri, que habría asumido el control financiero del organismo.

El tema apunta a la implicancia de operadores que, al parecer, actuaban fuera del círculo de confianza de Spagnuolo.

"Van a pedirle guita a los prestadores”, se escucha en el audio sobre la operatoria, explicando que estos pedidos de dinero a las empresas farmacéuticas funcionaban como un costo extra no regulado, necesario para garantizar la firma de convenios y el acceso a servicios públicos esenciales.

Es aquí donde aparece otro nombre del oficialismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Droguería Suizo Argentina está vinculada al sobrino del expresidente.

Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, junto a Javier Milei Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, junto a Javier Milei. IG: Javier Milei

De acuerdo al propio Spagnuolo, el mecanismo permitía a la droguería actuar como intermediaria privilegiada, con capacidad para definir condiciones y precios ante los proveedores locales: “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no llames más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”.

“Hay una gama enorme de negocios que hay. Hay medicamentos que tiene descuento. Entonces la droguería la consigue más barato y le da una rentabilidad mayor. Hay medicamentos que no tiene descuentos y la rentabilidad es menor. ¿Qué hace la Suizo? Todos los medicamentos que tienen descuentos van para ellos”, detalló Spagnuolo.

La operatoria también abarcaría servicios relacionados fuera del área farmacéutica, como internaciones y transporte.

“Esto lo hacen de ratas. Es un kiosco de 20/30 mil dólares por mes”, agregó el funcionario en el audio, refiriéndose a las supuestas cifras que se recaudaban por mes a partir de estas maniobras.

La estructura irregular habría operado sin su control directo ni intervención, limitándose a, según sus propias palabras, “controlar que lo mío esté ordenado porque el quilombo lo hacen atrás. A mis espaldas. Yo no tengo nada que ver”.

"Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”, expresó Spagnuolo sobre su vínculo en la Casa Rosada, insistiendo en su desconocimiento.