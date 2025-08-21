21 de agosto de 2025 - 11:20

Los audios de Spagnuolo: habla de presuntas coimas con prestadores y funcionarios de alto rango

El exfuncionario se refiere a “pagos de proveedores” que oficiarían de “peaje” para acceder a contrataciones directas. Investigación judicial en curso.

Diego Spagnuolo fue desplazado como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad

Diego Spagnuolo fue desplazado como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Guillermo Francella protagoniza Homo Argentum

El incentivo estatal que sí tuvo la película de Francella e incomoda a Milei y los libertarios

Por Redacción Política
El director local del PAMI, David Litvinchuck, es uno de los funcionarios de Milei que la Justicia imputó hoy. Foto: Daniel Caballero.

Imputaron en Mendoza a dos funcionarios de Javier Milei por desobedecer a la Justicia

Por Martín Fernández Russo

Lo curioso es que Vocería Presidencial, al anunciar el desplazamiento de Spagnuolo, apenas señaló en el comunicado oficial que el motivo era por "los hechos de público conocimiento" y "ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral", sin aportar detalles.

Inminente renuncia del titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo
Echaron al titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

Echaron al titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

Spagnuolo es el mismo funcionario que, meses atrás, estuvo inmerso en un conflicto con la familia de Ian Moche, el nene con autismo atacado por Milei en las redes sociales.

Mientras se desarrollaba una reunión con Ian y su madre, el funcionario dijo que tener un hijo con discapacidad “es un problema de la familia, no del Estado”.

Los audios que derivaron en la remoción de Spagnulo al frente de la Agencia de Discapacidad

Los "hechos de público conocimiento" son varios audios filtrados en el canal de streaming "Carnaval" y atribuidos a Spagnuolo con presuntos de pedidos de coimas. El material describe con precisión un funcionamiento en el que supuestamente operadores de la Andis solicitaban dinero a empresas proveedoras del Estado, especialmente en el rubro de medicamentos, para acceder a contratos oficiales.

En cuanto a funcionarios de alto rango, la compra de medicamentos involucraría a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su asesor Eduardo "Lule" Menem.

Embed - CORRUPCIÓN: TODOS LOS AUDIOS QUE COMPROMETEN A KARINA MILEI, LOS MENEM Y SPAGNUOLO

Por el escandaloso caso se abrió una investigación judicial, que estará a cargo del fiscal Franco Picardi.

“A mí me están defalcando la agencia”, dice el aparente Spagnuolo en uno de los registros, aludiendo a la participación directa de un funcionario vinculado a la gestión anterior de Mauricio Macri, que habría asumido el control financiero del organismo.

El tema apunta a la implicancia de operadores que, al parecer, actuaban fuera del círculo de confianza de Spagnuolo.

"Van a pedirle guita a los prestadores”, se escucha en el audio sobre la operatoria, explicando que estos pedidos de dinero a las empresas farmacéuticas funcionaban como un costo extra no regulado, necesario para garantizar la firma de convenios y el acceso a servicios públicos esenciales.

Es aquí donde aparece otro nombre del oficialismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Droguería Suizo Argentina está vinculada al sobrino del expresidente.

Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, junto a Javier Milei
Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, junto a Javier Milei.

Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, junto a Javier Milei.

De acuerdo al propio Spagnuolo, el mecanismo permitía a la droguería actuar como intermediaria privilegiada, con capacidad para definir condiciones y precios ante los proveedores locales: “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no llames más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”.

“Hay una gama enorme de negocios que hay. Hay medicamentos que tiene descuento. Entonces la droguería la consigue más barato y le da una rentabilidad mayor. Hay medicamentos que no tiene descuentos y la rentabilidad es menor. ¿Qué hace la Suizo? Todos los medicamentos que tienen descuentos van para ellos”, detalló Spagnuolo.

La operatoria también abarcaría servicios relacionados fuera del área farmacéutica, como internaciones y transporte.

“Esto lo hacen de ratas. Es un kiosco de 20/30 mil dólares por mes”, agregó el funcionario en el audio, refiriéndose a las supuestas cifras que se recaudaban por mes a partir de estas maniobras.

La estructura irregular habría operado sin su control directo ni intervención, limitándose a, según sus propias palabras, “controlar que lo mío esté ordenado porque el quilombo lo hacen atrás. A mis espaldas. Yo no tengo nada que ver”.

"Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”, expresó Spagnuolo sobre su vínculo en la Casa Rosada, insistiendo en su desconocimiento.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

No habrá aumento a jubilados: Diputados ratificaron el veto de Javier Milei.

Veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones: el voto de los diputados mendocinos

Por Redacción Política
La nueva resolución del Gobierno transfiere a las provincias y municipios la responsabilidad de terminar miles de obras de vivienda inconclusas.  

Milei disuelve los programas de vivienda y transfiere obras a provincias y municipios

Por Redacción Política
El colectivo de la discapacidad continúa con su reclamo en Mendoza en defensa de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Mientras en Diputados debatían el veto de Milei, en Mendoza marcharon por la Ley de Emergencia en Discapacidad

Por Verónica De Vita
Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, junto a Javier Milei.

Javier Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo

Por Redacción Política