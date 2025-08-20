El incentivo estatal que sí tuvo la película de Francella e incomoda a Milei y los libertarios

El estreno de "Homo Argentum" , la película protagonizada por Guillermo Francella , sigue llenando las salas de cine y, para disgusto del discurso libertario, confirmando que sí recibió fondos del Estado para su realización.

Es que el filme dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat recibió, al menos, 150 millones de pesos por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , al haber sido parte del programa de Cash Rebate llamado "BA Producción Internacional" , similar a los incentivos que tiene Mendoza , así como otras ciudades en el mundo para impulsar el talento local en la industria audiovisual.

Se trata de una iniciativa estatal que financia películas y series y devuelve parte de los gastos invertidos por productoras nacionales que realizan coproducciones internacionales o dan servicios de producción de largometrajes, series de ficción y animación.

En 2024, Pampa Films , la productora de " Homo Argentum ", se sumó al programa de CABA y recibió el monto de dinero para la película de Cohn-Duprat. En específico, fueron $150 millones , equivalente al 12,13% de lo invertido durante el rodaje en territorio porteño, tal como figura en la nómina de proyectos seleccionados el 19 de julio y publicado en el Boletín Oficial de CABA del 1 de agosto.

Otras producciones beneficiadas entonces fueron la película "Mazel Tov" (Preludio Producciones S.A.) y la serie para Disney "Playback, mi otra mitad" (Pampa Films).

El encargado de gestionar esos fondos fue Roberto García Moritán, en ese momento ministro de Desarrollo Económico de CABA.

La dependencia estatal de "Homo Argentum" va en contra del relato que tanto el presidente Javier Milei como otros funcionarios y militantes libertarios buscaron imponer en la agenda para desmeritar el cine nacional y las formas que tiene para sostenerse a nivel económico.

El sábado pasado, a través de X, el propio Milei dijo: “Casi está de más decir lo que les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos". Pero los registros sobre la gestación del proyecto protagonizado por Francella desmienten esa afirmación.

HOMO ARGENTUM: DISONANCIA COGNITIVA EN EL CORAZÓN WOKE



La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke).



A su vez, cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del… — Javier Milei (@JMilei) August 16, 2025

Más allá del financiamiento estatal, "Homo Argentum" también aportará al propio Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), ya que el 10% de las entradas de cine (así sea argentino o de Marvel) va al Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC), establecido en la Ley N° 24.377 de 1994. Por lo tanto, ampliará las arcas del Estado.

Hasta el 19 de agosto, "Homo Argentum" acumula 465.861 entradas vendidas y $3.408.203.564 recaudados, según la fiscalización del Incaa. Va camino a terminar en el top 5 del año, única propuesta argentina entre los tanques extranjeros y una de las más taquilleras de los últimos años.