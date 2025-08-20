20 de agosto de 2025 - 10:42

El incentivo estatal que sí tuvo la película de Francella e incomoda a Milei y los libertarios

A pesar del discurso oficialista, "Homo Argentum" sí recibió financiamiento del Estado. ¿De cuánto es la cifra?

Guillermo Francella protagoniza Homo Argentum

Guillermo Francella protagoniza "Homo Argentum"

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El estreno de "Homo Argentum", la película protagonizada por Guillermo Francella, sigue llenando las salas de cine y, para disgusto del discurso libertario, confirmando que sí recibió fondos del Estado para su realización.

Leé además

Qué dicen las críticas de Homo Argentum, la película con Guillermo Francella: Fallida

Qué dicen las críticas de Homo Argentum, la película con Guillermo Francella: "Fallida"

Por Redacción Espectáculos
Un grupo de espectadores que asistió este fin de semana a la Sala 1 del Cine San Martín, en La Plata, denunció una serie de irregularidades

Caos en el cine: gritos, quejas y "mini piquete" en una función de "Homo Argentum"

Por Redacción Sociedad

$150 millones del Estado para "Homo Argentum"

Es que el filme dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat recibió, al menos, 150 millones de pesos por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al haber sido parte del programa de Cash Rebate llamado "BA Producción Internacional", similar a los incentivos que tiene Mendoza, así como otras ciudades en el mundo para impulsar el talento local en la industria audiovisual.

Se trata de una iniciativa estatal que financia películas y series y devuelve parte de los gastos invertidos por productoras nacionales que realizan coproducciones internacionales o dan servicios de producción de largometrajes, series de ficción y animación.

En 2024, Pampa Films, la productora de "Homo Argentum", se sumó al programa de CABA y recibió el monto de dinero para la película de Cohn-Duprat. En específico, fueron $150 millones, equivalente al 12,13% de lo invertido durante el rodaje en territorio porteño, tal como figura en la nómina de proyectos seleccionados el 19 de julio y publicado en el Boletín Oficial de CABA del 1 de agosto.

Cuándo llega a las plataformas de streaming Homo Argentum, la película de Guillermo Francella
&nbsp; Homo Argentum, la pel&iacute;cula con la que Milei busca dividir al p&uacute;blico

Homo Argentum, la película con la que Milei busca dividir al público

Otras producciones beneficiadas entonces fueron la película "Mazel Tov" (Preludio Producciones S.A.) y la serie para Disney "Playback, mi otra mitad" (Pampa Films).

El encargado de gestionar esos fondos fue Roberto García Moritán, en ese momento ministro de Desarrollo Económico de CABA.

La dependencia estatal de "Homo Argentum" va en contra del relato que tanto el presidente Javier Milei como otros funcionarios y militantes libertarios buscaron imponer en la agenda para desmeritar el cine nacional y las formas que tiene para sostenerse a nivel económico.

El sábado pasado, a través de X, el propio Milei dijo: “Casi está de más decir lo que les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos". Pero los registros sobre la gestación del proyecto protagonizado por Francella desmienten esa afirmación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1956712823469248774&partner=&hide_thread=false

Más allá del financiamiento estatal, "Homo Argentum" también aportará al propio Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), ya que el 10% de las entradas de cine (así sea argentino o de Marvel) va al Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC), establecido en la Ley N° 24.377 de 1994. Por lo tanto, ampliará las arcas del Estado.

Hasta el 19 de agosto, "Homo Argentum" acumula 465.861 entradas vendidas y $3.408.203.564 recaudados, según la fiscalización del Incaa. Va camino a terminar en el top 5 del año, única propuesta argentina entre los tanques extranjeros y una de las más taquilleras de los últimos años.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Homo Argentum (2025) vs. Relatos salvajes (2014): quién llevó más gente a los cines

Homo Argentum vs. Relatos Salvajes: cómo le fue en taquilla a la película con Guillermo Francella

Por Redacción Espectáculos
Guillermo Francella en Homo Argentum.

Votá en nuestra encuesta, ¿Viste la película de Francella "Homo Argentum"? ¿Qué te pareció?

Por Redacción Sociedad
Homo Argentum esun éxito de taquilla en los cines argentinos.

La película "Homo Argentum" alcanzó medio millón de espectadores a menos de una semana de su estreno

Por Redacción Espectáculos
El presidente del Incaa defendió la película de Francella sin haberla visto: Yo vi tiktoks

El presidente del Incaa defendió la película de Francella sin haberla mirado: "Yo vi tiktoks"

Por Redacción Política