Fuerte denuncia de Cristina contra Javier Milei: "Tu hermana recibe coimas de medicamentos de los discapacitados"

La expresidenta lanzó este viernes una fuerte acusación contra el presidente al denunciar públicamente un presunto sistema de cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)

Cristina Kirchner en el balcón de su departamento en Constitución

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó este viernes una fuerte acusación contra el presidente Javier Milei, al denunciar públicamente un presunto sistema de cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que, según señaló, involucra directamente a su hermana Karina Milei y al funcionario Hernán “Lule” Menem.

Causa Vialidad: la Justicia cerró la demanda civil contra Cristina Kirchner y no deberá devolver $22.300 millones

Por Redacción Política
Gendarmería Nacional peritó los cuadernos de Centeno.

Causa Cuadernos: un peritaje confirmó que el chofer Oscar Centeno es el autor de los escritos

Por Redacción Política

En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X (ex Twitter), titulado con ironía “Che Milei… ¿Te acordás de la ‘doctrina Vialidad’?”, la ex mandataria sostuvo que, de aplicarse el mismo criterio judicial con el que fue condenada en la causa por la obra pública, el actual jefe de Estado debería afrontar responsabilidades penales por estar al tanto de maniobras de corrupción vinculadas a la provisión de medicamentos para personas con discapacidad.

“Las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muyyyy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal”, escribió la ex presidenta.

Los audios de Spagnuolo

La denuncia pública se produce tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, abogado personal de Milei y hasta hace poco titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. En esas grabaciones, Spagnuolo habría afirmado que informó personalmente al Presidente sobre los hechos de corrupción que involucraban a su entorno más cercano.

“Los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡NO HICISTE NADA!”, acusó Fernández de Kirchner.

Droguerías y vínculos políticos

En su mensaje, la ex jefa de Estado apuntó contra la droguería La Suizo Argentino S.A., a la que vinculó con la operatoria de retornos y señaló a su directivo Jonathan Kovalivker como “amigo personal” del ex presidente Mauricio Macri.

“Todo tiene que ver con todo”, subrayó, aludiendo también a Daniel Garbellini, ex funcionario del gobierno de Cambiemos, mencionado en los audios como parte de la presunta estructura de corrupción.

Finalmente, Cristina Kirchner volvió a cuestionar a la Justicia y la acusó de funcionar como “instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros”. “Cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como Partido…”, concluyó.

