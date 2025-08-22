Fuerte denuncia de Cristina contra Javier Milei: "Tu hermana recibe coimas de medicamentos de los discapacitados"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó este viernes una fuerte acusación contra el presidente Javier Milei , al denunciar públicamente un presunto sistema de cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que, según señaló, involucra directamente a su hermana Karina Milei y al funcionario Hernán “Lule” Menem .

En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X (ex Twitter) , titulado con ironía “Che Milei… ¿Te acordás de la ‘doctrina Vialidad’?”, la ex mandataria sostuvo que, de aplicarse el mismo criterio judicial con el que fue condenada en la causa por la obra pública, el actual jefe de Estado debería afrontar responsabilidades penales por estar al tanto de maniobras de corrupción vinculadas a la provisión de medicamentos para personas con discapacidad.

“Las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muyyyy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal”, escribió la ex presidenta.

La denuncia pública se produce tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo , abogado personal de Milei y hasta hace poco titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. En esas grabaciones, Spagnuolo habría afirmado que informó personalmente al Presidente sobre los hechos de corrupción que involucraban a su entorno más cercano.

“Los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡NO HICISTE NADA!”, acusó Fernández de Kirchner.

Che Milei… ¿Te acordás de la "doctrina Vialidad"?... ESA QUE INVENTARON PARA METERME PRESA Y PROSCRIBIRME, con el argumento de que: "Una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional".



Bueno… dejame… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2025

Droguerías y vínculos políticos

En su mensaje, la ex jefa de Estado apuntó contra la droguería La Suizo Argentino S.A., a la que vinculó con la operatoria de retornos y señaló a su directivo Jonathan Kovalivker como “amigo personal” del ex presidente Mauricio Macri.

“Todo tiene que ver con todo”, subrayó, aludiendo también a Daniel Garbellini, ex funcionario del gobierno de Cambiemos, mencionado en los audios como parte de la presunta estructura de corrupción.

Finalmente, Cristina Kirchner volvió a cuestionar a la Justicia y la acusó de funcionar como “instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros”. “Cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como Partido…”, concluyó.