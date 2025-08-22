Escándalo por coimas: allanaron la Agencia de Discapacidad y la droguería Suizo Argentino

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires concretó en las últimas horas 14 allanamientos en el marco de la investigación que se abrió tras la difusión de audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo , en los que describió presuntos sobornos vinculados a la droguería Suizo Argentina y la mención a funcionarios de alto rango.

Fuentes de la investigación señalaron a Infobae que las medidas fueron ordenadas por el juez federal Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi.

Los operativos incluyeron la sede de la Andis y oficinas de la droguería, donde personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen secuestró computadoras y documentación sobre licitaciones y compras de medicamentos.

Uno de los allanamientos se realizó en la casa de Nordelta de Emmanuel Kovalivker , uno de los propietarios de Suizo Argentina. Allí, los efectivos encontraron dólares guardados en sobres y distintas anotaciones. Según trascendió, la suma superaría los 200 mil dólares. También le incautaron su teléfono celular.

En paralelo, se allanaron los domicilios de Spagnuolo con el objetivo de secuestrarle el celular, pero no fue hallado. Una situación similar se dio en las viviendas de Daniel Garbellini, exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis.

Los procedimientos no incluyeron órdenes de detención. El objetivo fue recolectar material que permita avanzar en la investigación iniciada a partir de la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón.

La presentación apunta a posibles delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, infracción a la ley de ética pública y una eventual asociación ilícita.

El escándalo en el gobierno de Javier Milei se desató a partir de la difusión de audios en el programa Data Clave, transmitido por el canal de streaming “Carnaval”.

Allí, Spagnuolo afirmó que en la Andis “están defalcando la agencia” mediante supuestos pedidos de coimas para la compra de medicamentos. En esos audios nombró directamente a Suizo Argentina y la vinculó con los hermanos Eduardo “Lule” Menem -asesor de la Secretaría General de la Presidencia- y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Si estás escuchando hablar del escándalo de Spagnuolo y las sospechas en torno a los Menem y otros funcionarios de LLA, es por estos audios.

Los audios filtrados son de Diego Spagnuolo, funcionario de máxima confianza y abogado de Milei. De ser ciertos, revelarían un entramado…

— Claudio Savoia (@claudiosavoia) August 21, 2025

“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, aseguró Spagnuolo.

El ahora exfuncionario no sólo encabezó la ANDIS: también es amigo personal de Javier Milei y lo representó como abogado antes de que asumiera la Presidencia.

Según él mismo relató en los audios, fue uno de los visitantes más frecuentes de la quinta de Olivos. Allí incluso dijo haber alertado al presidente sobre los presuntos pedidos de sobornos. “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”, señaló.