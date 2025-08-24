24 de agosto de 2025 - 12:49

Marcos Galperin ratificó su apoyo a Milei tras la polémica por la denuncia de coimas: "Opereta absurda"

El fundador de Mercado Libre reposteó un extraño tuit donde relativiza la denuncia y le pide a los usuarios que “no sean tontos”. Además, compara este caso con lo ocurrido en la gestión de Macri.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El fundador y presidente de Mercado Libre, Marcos Galperin, sorprendió en redes sociales al meterse en la polémica por los audios de presuntas coimas que sacudieron al Gobierno. El empresario decidió repostear un mensaje que relativiza la denuncia y la califica como una maniobra contra Javier Milei.

El texto que difundió Galperin habla de una “opereta absurda para voltear a Milei” y advierte a los usuarios que “no sean tontos”. La publicación llegó en medio de la crisis política que terminó con la destitución de Diego Spagnuolo y la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El presidente Javier Milei y Marcos Galperín
El mensaje, originalmente publicado por el usuario Fran Casaretto, compara la situación actual con la crisis de 2019 y advierte a los lectores: "¿Vas a volver a ser el mismo pelotudo? Usá la cabecita".

El polémico tuit que republicó Marcos Galperín

En la publicación se lee: “No sean tontos: en el 2019 te inflaron el dólar para voltear a Macri, la gente les creyó y se quisieron cortar las bolas 4 años después, con Alberto Fernández. Hoy te crean una opereta absurda para voltear a Milei. ¿Vas a volver a ser el mismo pelotudo? Usá la cabecita”.

“El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad. Fin”, escribió Adorni en su cuenta de X, convirtiéndose en uno de los pocos funcionarios del Gobierno nacional en pronunciarse sobre el tema.

