IOSFA negó un acuerdo con la Droguería Suizo Argentina: "Ese contrato fue de la gestión anterior"

El pronunciamiento oficial busca despejar dudas en medio de la polémica que se generó a partir de la difusión de audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo , donde se mencionan pagos de coimas dentro del Gobierno.

En su comunicado, la obra social que brinda cobertura a las Fuerzas Armadas, Gendarmería y Prefectura subrayó que "las compras se realizan por procesos de licitación pública o compulsa de precios" y que no existen convenios directos con ninguna droguería o laboratorio.

Asimismo, enfatizó que la relación con Suizo Argentina es anterior a la actual gestión y que, incluso, en las licitaciones más recientes esa firma fue desestimada.

El comunicado fue difundido este domingo por el entorno del ministro Luis Petri , responsable máximo de IOSFA y candidato a diputado nacional en primer término de la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza. “Esto desmiente lo que erróneamente circula” , manifestaron.

“Desde IOSFA DESMENTIMOS categóricamente las versiones difundidas sobre presuntos contratos irregulares vinculados a la Droguería Suizo Argentina con la Obra social. Rechazamos enfáticamente la utilización política de la salud de nuestros afiliados”, manifestó dentro de su comunicado.

Actualmente, IOSFA cuenta con registros de compra a 56 droguerías, en un esquema donde participan más de 85 laboratorios y proveedores. La institución también remarcó que hoy se encuentran vigentes ocho licitaciones y que dos están próximas a adjudicarse, sin participación de la droguería en cuestión.

El comunicado se dio a conocer en medio de la investigación judicial a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi. La causa tiene imputados a Karina y Javier Milei, a Menem, a Spagnuolo y al empresario farmacéutico Eduardo Kovalivker, propietario de la droguería Suizo Argentina, por presuntos delitos de defraudación, estafa, asociación ilícita, cohecho activo y asociación ilícita.

Comunicado completo de IOSFA

“Desde IOSFA DESMENTIMOS categóricamente las versiones difundidas sobre presuntos contratos irregulares vinculados a la Droguería Suizo Argentina con la Obra social.

Tal como consta en los registros oficiales de órdenes de compra, la relación comercial con la droguería Suizo Argentina es previa a la actual gestión y se mantiene desde hace varios años, lo que descarta cualquier intento de vincular a esta conducción con supuestas irregularidades.

IOSFA no tiene convenio directo con ninguna droguería o laboratorio porque compra por Licitación Pública o Compulsa de Precios (Contratación por Urgencia), las cuales son públicas y abiertas a cualquier oferente que desee participar.

Hoy se está invitando a participar en los procesos a más de 85 droguerías / laboratorios. Normalmente por Licitación se presentan entre 10 y 19 Droguerías y se adjudican a 3 droguerías por renglón con orden de mérito del 1 al 3, según el mejor porcentaje de descuento ofrecido.

Actualmente tenemos 8 Licitaciónes vigentes y 2 que están próximas a adjudicarse. Como dato de interés, cabe aclarar que en éstas la Droguería Suizo Argentina fue desestimada. En nuestro sistema tenemos registros de compra a 56 Droguerías (todas con órdenes de compra).

La prioridad de esta administración está puesta en sanear y fortalecer al IOSFA sobre la base de criterios de transparencia, eficiencia y sostenibilidad financiera.

Rechazamos enfáticamente la utilización política de la salud de nuestros afiliados y reafirmamos el compromiso asumido con una gestión responsable, transparente y sujeta a control, siempre al servicio de quienes han dedicado su vida a la defensa y seguridad de la Nación, razón de ser de nuestra Obra Social”.