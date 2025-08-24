El portavoz presidencial se refirió de manera indirecta a la polémica que se desató tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo.

Habló Adorni en medio del escándalo por las coimas: "El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad".

Anoche, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió de forma indirecta a la polémica generada por la filtración de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien acusa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de pedir coimas a través de su operador político Eduardo “Lule” Menem.

“El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad. Fin”, escribió Adorni en su cuenta de X, convirtiéndose en uno de los pocos funcionarios del Gobierno nacional en pronunciarse sobre el tema.

El mensaje se produce en medio de la investigación judicial a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, tras la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, defensor de Cristina Fernández de Kirchner. Dalbón acusó a los hermanos Milei, a Menem, a Spagnuolo y al empresario farmacéutico Eduardo Kovalivker, propietario de la droguería Suizo Argentina, por presuntos delitos de defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho activo y negociaciones incompatibles con la función pública.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem Gentileza Allanamientos y hallazgos judiciales En las últimas horas, la Justicia interceptó a Kovalivker en Nordelta, donde durante un allanamiento se encontraron sobres con más de 260.000 dólares y 7 millones de pesos en efectivo dentro de su vehículo.

Por su parte, Spagnuolo fue localizado en una vivienda del partido bonaerense de Pilar, adonde la Policía llegó por indicación de terceros. Según informaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas, el exfuncionario se encontraba dentro de un Volkswagen Nivus cuando los investigadores secuestraron su teléfono celular, además de una computadora y documentación.