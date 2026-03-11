El día que Adorni se quejaba del viaje de Alberto y Fabiola a EE.UU.: "Todo tercermundista"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una nueva polémica luego de que se recordara un antiguo mensaje suyo en redes sociales en el que criticaba duramente un viaje oficial del entonces presidente Alberto Fernández junto a su pareja Fabiola Yáñez a Estados Unidos.

Ante inversores en Argentina Week, Milei volvió a cargar contra los "empresarios prebendarios"

Milei vaticinó que China quedará "aislada", habló de la guerra en Irán y le puso fecha a la "liberación de Cuba"

El posteo, publicado el 19 de septiembre de 2022 a las 16.54, volvió a tomar fuerza en las redes sociales luego de que se conociera que la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, integró esta semana la comitiva oficial que acompaña al presidente Javier Milei durante su viaje a Estados Unidos.

En aquel mensaje de hace más de tres años, Adorni cuestionaba el tamaño de la delegación que acompañaba a Fernández y el costo del viaje.

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York

“Mientras la mitad del país es pobre, la inflación está descontrolada y hay 4M de indigentes, el Presidente viajó a los EEUU con una comitiva de 48 personas que incluye hasta un asesor para Fabiola Yáñez. Se alojarán en el Park Hyatt NY (900 USD x noche). Todo tercermundista. Fin ”, había escrito el hoy funcionario de Javier Milei.

La publicación tomó relevancia luego de que se difundiera una fotografía en la que Angeletti aparece junto a la comitiva presidencial durante una visita a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en el barrio de Queens.

Haz lo que yo digo... El posteo de Manuel Adorni cuestionando el viaje de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez en 2022 (X)

Haz lo que yo digo... El posteo de Manuel Adorni cuestionando el viaje de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez en 2022 (X)

La imagen generó cuestionamientos de la oposición y un pedido de informes sobre la presencia de familiares de funcionarios en el viaje oficial y sobre el uso del avión presidencial ARG-01.

Angeletti es licenciada en Administración de Empresas y, según su perfil de LinkedIn, se desempeña como coach ejecutiva y de vida y “experta en desarrollo organizacional” en la consultora +Be, que ella misma fundó.

Adorni se "desloma" en Nueva York y necesita a su esposa

Ante las críticas, Adorni defendió la presencia de su esposa y aseguró que no implicó ningún gasto para el Estado.

“Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe”, explicó en declaraciones televisivas a A24.

Según detalló, su esposa ya tenía un pasaje comprado antes de que se modificara la agenda del viaje presidencial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2031539633188728871?s=20&partner=&hide_thread=false "Deslomarme":

Por los comentarios de Manuel Adorni sobre su viaje a Nueva York pic.twitter.com/CVavQ0bf8O — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 11, 2026

“Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por USD 5.348. Pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara”, señaló.

El funcionario sostuvo que, a partir de esa situación, Presidencia la invitó a viajar en el avión oficial “porque no había otra forma”.

“Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe”, insistió.

Además remarcó que, según su versión, los gastos personales de Angeletti no fueron cubiertos con fondos públicos.

“Los gastos de ella se los paga ella, el vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado”, afirmó.

Y concluyó: “No le sacamos un peso al Estado”.