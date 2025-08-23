23 de agosto de 2025 - 14:31

Victoria Villarruel rompió el silencio: qué dijo sobre el escándalo de las coimas

La vicepresidenta aseguró que la Argentina atraviesa un momento “difícil y confuso“. También defendió su gestión.

Victoria Villarruel

Foto:

X (@VickyVillarruel)
Por Redacción Política

Leé además

Javier Milei y Alberto Fernández

Alberto Fernández cruzó a Milei por el audio de presuntas coimas: "Al que mete los deditos en el tarro..."

Por Redacción Política
El Presidente Javier Milei fue el encargado de cerrar el acto central por el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio. 

Milei sobre el Congreso: "Les resulta divertido votar cualquier tipo de estupideces"

Por Redacción Política

Las palabras de Victoria Villarruel

Consultada por la prensa local sobre la coyuntura política y el clima electoral, Villarruel reconoció que se trata de “definiciones políticas difíciles en un momento difícil y bastante confuso”. Luego puso el acento en su función institucional y destacó que cumple su tarea “con toda responsabilidad”.

Embed

“A mí me votaron como vicepresidente y estoy cumpliendo con toda responsabilidad y rectitud mi obligación institucional que es presidir el Senado de la Nación. Quiero darle tranquilidad a los argentinos de que, más allá de los devenires políticos, estoy cumpliendo con mi rol, lo cumplo con probidad y parte de ese rol es recorrer las provincias, estar en contacto con los gobernadores y escuchar sus necesidades”, declaró al medio ADNSUR.

La defensa de su gestión y estilo

Villarruel también diferenció su estilo de gestión del de quienes la precedieron en el cargo. “Nos acostumbramos a que los vicepresidentes eran una figura decorativa que no hacía absolutamente nada y no es mi caso. Yo vengo a cumplir el rol que tiene por la Constitución y parte de ese rol es tratar con los senadores y los gobernadores”, enfatizó.

milei y villarruel
Victoria Villarruel defendió el estilo de su gestión.

Victoria Villarruel defendió el estilo de su gestión.

La vice mantuvo su agenda en el sur del país mientras el Ejecutivo enfrenta su momento más crítico desde el inicio de la gestión, con denuncias que involucran a Karina Milei y al funcionario Santiago “Lule” Menem. La relación entre Villarruel y el Presidente permanece deteriorada desde hace meses, aunque desde su entorno evitaron quedar ligados al escándalo que detonaron los audios de Diego Spagnuolo.

“Es la función institucional y la cumplo de acuerdo a lo que necesita el país y, por supuesto, sin realizar ningún acto que quede fuera de lo que también pretende La Libertad Avanza”, concluyó la vicepresidenta.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

De escándalo local a medios internacionales: el caso de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad ya escaló a ser noticia en el exterior.

El escándalo que sacude a Milei por presuntas coimas ya es noticia en el exterior

Por Redacción Política
Victoria Villarruel cruzó a Mayra Mendoza por vincularla en las presuntas coimas

"Dejá de bolsillear gente": Victoria Villarruel cruzó a Mayra Mendoza por vincularla en las presuntas coimas

Por Redacción Política
El presidente chileno Gabriel Boric expresó su agradecimiento a Axel Kicillof por la rápida respuesta que permitió identificar e imputar por intento de homicidio a los agresores de los violentos incidentes en Avellaneda.

El presidente Boric agradeció a Kicillof: imputan por intento de homicidio a los violentos de Avellaneda

Por Redacción Política
La imagen negativa de Javier Milei alcanzó un 59% con el caso de los audios por presuntas coimas

Creció la imagen negativa de Milei con el caso de los audios por presuntas coimas: a cuánto ascendió

Por Redacción Política