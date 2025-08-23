Victoria Villarruel rompió el silencio: qué dijo sobre el escándalo de las coimas

La vicepresidenta aseguró que la Argentina atraviesa un momento “difícil y confuso“. También defendió su gestión.

En medio del escándalo que golpea al Gobierno por los audios que revelan presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, la vicepresidenta Victoria Villarruel aseguró este sábado que la Argentina atraviesa “un momento difícil y bastante confuso”. Lo expresó en Comodoro Rivadavia, durante la inauguración de una obra junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

Las palabras de Victoria Villarruel Consultada por la prensa local sobre la coyuntura política y el clima electoral, Villarruel reconoció que se trata de “definiciones políticas difíciles en un momento difícil y bastante confuso”. Luego puso el acento en su función institucional y destacó que cumple su tarea “con toda responsabilidad”.

Embed En la provincia de Chubut, para asistir al Acto por los 90 años del pueblo de Río Mayo en el que viví en 1987 por el destino de mi papá. Agradezco la invitación del Gobernador @NachoTorresCH y del Intendente Gustavo Loyaute. pic.twitter.com/vaz9cTcgbV — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) August 23, 2025 “A mí me votaron como vicepresidente y estoy cumpliendo con toda responsabilidad y rectitud mi obligación institucional que es presidir el Senado de la Nación. Quiero darle tranquilidad a los argentinos de que, más allá de los devenires políticos, estoy cumpliendo con mi rol, lo cumplo con probidad y parte de ese rol es recorrer las provincias, estar en contacto con los gobernadores y escuchar sus necesidades”, declaró al medio ADNSUR.

La defensa de su gestión y estilo Villarruel también diferenció su estilo de gestión del de quienes la precedieron en el cargo. “Nos acostumbramos a que los vicepresidentes eran una figura decorativa que no hacía absolutamente nada y no es mi caso. Yo vengo a cumplir el rol que tiene por la Constitución y parte de ese rol es tratar con los senadores y los gobernadores”, enfatizó.

milei y villarruel Victoria Villarruel defendió el estilo de su gestión. La vice mantuvo su agenda en el sur del país mientras el Ejecutivo enfrenta su momento más crítico desde el inicio de la gestión, con denuncias que involucran a Karina Milei y al funcionario Santiago “Lule” Menem. La relación entre Villarruel y el Presidente permanece deteriorada desde hace meses, aunque desde su entorno evitaron quedar ligados al escándalo que detonaron los audios de Diego Spagnuolo.