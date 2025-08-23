"Dejá de bolsillear gente": Victoria Villarruel cruzó a Mayra Mendoza por vincularla en las presuntas coimas

La discusión entre la vicepresidenta y la intendente se dió en medio de las denuncias por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

En medio del escándalo político generado por los audios que revelan supuestos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, la vicepresidenta Victoria Villarruel y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, protagonizaron un fuerte cruce en sus redes sociales.

Mendoza vinculó a Villarruel con Diego Spagnuolo y acusó al Gobierno de ser “una banda de corruptos”. La vice le respondió: “Dejá de bolsillear gente y tratame con respeto que soy la vicepresidente de la Nación”.

Mayra Mendoza\u002E Mayra Mendoza. El cruce entre Victoria Villarruel y Mayra Mendoza El enfrentamiento comenzó cuando la dirigente camporista compartió en X un viejo intercambio entre Villarruel y Spagnuolo del año 2020. Allí, Mendoza escribió que “todo llega” y que “la verdad siempre sale a la luz”, apuntando contra la vicepresidenta, a quien acusó de ser parte del entramado oficialista señalado por los audios. En ese mismo hilo lanzó: “Nos gobierna una banda de corruptos. TODOS, comenzando por @JMilei @VickyVillarruel @KarinaMileiOk”.

Embed Dejá de bolsillear gente y tratame con respeto que soy la vicepresidente de la Nación. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) August 23, 2025 Aunque Spagnuolo, exdirector de la Andis, no mencionó en sus conversaciones a Villarruel, en el oficialismo libertario circulan sospechas de que la vice podría haber tenido un rol en la filtración de los audios por su interna con Javier Milei y su círculo más cercano. La hipótesis se alimenta por el deterioro en la relación entre la titular del Senado y la Casa Rosada en los últimos meses.

La tensión no se detuvo allí. Tras la respuesta de Villarruel, Mendoza redobló la ofensiva: “Lo que sos es terrible corrupta y amante de Videla. No te quiere nadie, ni en su propio rejunte”, publicó en sus redes. La escalada digital dejó en evidencia cómo el caso de las presuntas coimas se convirtió en un nuevo campo de batalla política.