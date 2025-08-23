23 de agosto de 2025 - 13:32

"Dejá de bolsillear gente": Victoria Villarruel cruzó a Mayra Mendoza por vincularla en las presuntas coimas

La discusión entre la vicepresidenta y la intendente se dió en medio de las denuncias por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Por Redacción Política

Mendoza vinculó a Villarruel con Diego Spagnuolo y acusó al Gobierno de ser “una banda de corruptos”. La vice le respondió: “Dejá de bolsillear gente y tratame con respeto que soy la vicepresidente de la Nación”.

Mayra Mendoza.

El cruce entre Victoria Villarruel y Mayra Mendoza

El enfrentamiento comenzó cuando la dirigente camporista compartió en X un viejo intercambio entre Villarruel y Spagnuolo del año 2020. Allí, Mendoza escribió que “todo llega” y que “la verdad siempre sale a la luz”, apuntando contra la vicepresidenta, a quien acusó de ser parte del entramado oficialista señalado por los audios. En ese mismo hilo lanzó: “Nos gobierna una banda de corruptos. TODOS, comenzando por @JMilei @VickyVillarruel @KarinaMileiOk”.

Aunque Spagnuolo, exdirector de la Andis, no mencionó en sus conversaciones a Villarruel, en el oficialismo libertario circulan sospechas de que la vice podría haber tenido un rol en la filtración de los audios por su interna con Javier Milei y su círculo más cercano. La hipótesis se alimenta por el deterioro en la relación entre la titular del Senado y la Casa Rosada en los últimos meses.

La tensión no se detuvo allí. Tras la respuesta de Villarruel, Mendoza redobló la ofensiva: “Lo que sos es terrible corrupta y amante de Videla. No te quiere nadie, ni en su propio rejunte”, publicó en sus redes. La escalada digital dejó en evidencia cómo el caso de las presuntas coimas se convirtió en un nuevo campo de batalla política.

Los audios de Diego Spagnoulo

En paralelo, los audios de Spagnuolo derivaron en una denuncia penal presentada por Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, contra Javier Milei, Karina Milei, Spagnuolo y Eduardo Kovalivker, accionista mayoritario de la droguería Suizo Argentina. Esa presentación desencadenó los allanamientos que se realizaron el viernes por orden del juez federal Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem.

Durante los operativos, Spagnuolo no fue encontrado en un primer momento, pero horas más tarde fue ubicado en un country de Pilar donde presuntamente se ocultaba. Allí quedó demorado, aunque no detenido, y se le secuestró su teléfono celular para pericias que podrían aportar pruebas clave. Antes de ese procedimiento, habían allanado también las propiedades de Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.

