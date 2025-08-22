Alberto Fernández cruzó a Milei por el audio de presuntas coimas: "Al que mete los deditos en el tarro..."

El ex presidente Alberto Fernández utilizó hoy la letra de un tango para hacer referencia de manera irónica al escándalo por presuntos pagos de coimas de parte de laboratorios a funcionarios del gobierno de Javier Milei .

Encontraron a Diego Spagnuolo, el exfuncionario de las coimas: escapaba en auto hasta que la Policía lo cruzó

“Y al que mete los deditos en el tarro….” , escribió el ex mandatario en redes sociales al referirse al supuesto pago de sobornos que involucra al ex titular de Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo ; a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

El posteo del ex jefe de Estado está acompañado de un video musicalizado con el tango “Vamos en Montón”, de Eladia Blázquez , canción que usó Fernández para ironizar sobre el mal momento que atraviesa el gobierno libertario.

En el audiovisual se muestran diferentes titulares de portales noticias donde se menciona el caso Spagnuolo, el croiptogate Libra y otros presuntos hechos de corrupción en el gobierno libertario; además, se cuestiona a la prensa afín al Presidente.

Spagnuolo fue localizado hoy en una vivienda del partido bonaerense de Pilar, donde la Policía de la Ciudad le secuestró su teléfono celular en el marco de la investigación del escándalo de los audios sobre supuestas coimas, aunque no quedó detenido.

También se le secuestró una computadora y documentación, mientras que ayer por la noche ya habían sido allanadas las sedes de ANDIS y de la Droguería Suizo Argentina, de donde personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad también secuestró material vinculado a la compra y licitaciones de medicamentos.

Además, fue allanada la casa en el barrio de Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina, la droguería que, de acuerdo a lo que dijo Spagnuolo en los audios, habría incurrido en el pago de coimas a la ANDIS.

Cuando los efectivos arribaron, Kovalivker partía en un auto y en el asiento de atrás encontraron distintos sobres que en total contenían 266.000 dólares y 7 millones de pesos, mientras que además le secuestraron el celular y el pasaporte.