22 de agosto de 2025 - 21:13

Alberto Fernández cruzó a Milei por el audio de presuntas coimas: "Al que mete los deditos en el tarro..."

El ex presidente usó la letra de un tango para referirse al presunto caso de corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno libertario.

Javier Milei y Alberto Fernández

Javier Milei y Alberto Fernández

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El ex presidente Alberto Fernández utilizó hoy la letra de un tango para hacer referencia de manera irónica al escándalo por presuntos pagos de coimas de parte de laboratorios a funcionarios del gobierno de Javier Milei.

Leé además

Diego Spagnuolo fue desplazado como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad

Los audios de Spagnuolo: habla de presuntas coimas con prestadores y funcionarios de alto rango

Por Redacción Política
El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem

Encontraron a Diego Spagnuolo, el exfuncionario de las coimas: escapaba en auto hasta que la Policía lo cruzó

Por Redacción Política

“Y al que mete los deditos en el tarro….”, escribió el ex mandatario en redes sociales al referirse al supuesto pago de sobornos que involucra al ex titular de Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo; a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

El posteo del ex jefe de Estado está acompañado de un video musicalizado con el tango “Vamos en Montón”, de Eladia Blázquez, canción que usó Fernández para ironizar sobre el mal momento que atraviesa el gobierno libertario.

Embed

En el audiovisual se muestran diferentes titulares de portales noticias donde se menciona el caso Spagnuolo, el croiptogate Libra y otros presuntos hechos de corrupción en el gobierno libertario; además, se cuestiona a la prensa afín al Presidente.

También se le secuestró una computadora y documentación, mientras que ayer por la noche ya habían sido allanadas las sedes de ANDIS y de la Droguería Suizo Argentina, de donde personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad también secuestró material vinculado a la compra y licitaciones de medicamentos.

Además, fue allanada la casa en el barrio de Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina, la droguería que, de acuerdo a lo que dijo Spagnuolo en los audios, habría incurrido en el pago de coimas a la ANDIS.

Cuando los efectivos arribaron, Kovalivker partía en un auto y en el asiento de atrás encontraron distintos sobres que en total contenían 266.000 dólares y 7 millones de pesos, mientras que además le secuestraron el celular y el pasaporte.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

desde el gobierno buscan desligarse de diego spagnuolo y acusan a un bloque de diputados por filtraciones

Desde el Gobierno buscan desligarse de Diego Spagnuolo y acusan a un bloque de diputados por filtraciones

Por Redacción Política
La Justicia encontró a Diego Spagnuolo y le secuestró el celular: por qué no fue arrestado

La Justicia secuestró el celular de Diego Spagnuolo y aumenta la presión de la oposición contra Milei

Por Redacción Política
Piden enviar a juicio oral a Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yañez

Piden enviar a juicio oral a Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yañez

Por Redacción Política
Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, imputado por las muertes de pacientes tras el consumo de fentanilo contaminado.

Causa fentanilo contaminado: qué declaró Ariel García Furfaro ante la Justicia

Por Redacción Política