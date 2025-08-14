Piden enviar a juicio oral a Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yañez

El fiscal federal Ramiro González dictaminó este jueves a favor de que el expresidente Alberto Fernández sea enviado a juicio oral por presunta violencia de género y amenazas coactivas contra la ex primera dama Fabiola Yañez , al considerar que la investigación se encuentra concluida y puede avanzar a la siguiente etapa procesal.

En su dictamen al juez Julián Ercolini, González calificó la causa como una “ investigación compleja ” y sostuvo que los hechos ocurrieron en el marco de una “ relación asimétrica de poder ” iniciada en 2016.

Según la fiscalía, durante ese vínculo se ejerció de manera “ sistemática ” violencia hacia Yañez , a través de “acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”, en un contexto de “especial situación de vulnerabilidad” por parte de la víctima.

La Cámara Federal porteña confirmó la acusación, que también señala que durante su presidencia Fernández impuso un “ progresivo aislamiento ” de Yañez en la residencia de Olivos.

La denuncia se fortaleció a partir de conversaciones obtenidas del teléfono de María Cantero, ex secretaria privada del entonces presidente, que incluían fotos y mensajes de Yañez mostrando moretones .

Ahora, el juez Ercolini dará vista a la defensa para que se pronuncie antes de decidir si envía el caso a sorteo de tribunal oral. De concretarse, Fernández afrontaría un juicio procesado por lesiones leves y graves agravadas por violencia de género, además de amenazas coactivas.

El exmandatario enfrenta también otro proceso en la denominada Causa Seguros, donde está procesado por un decreto que habilitó la intermediación de brokers en la contratación de pólizas para organismos públicos. Este expediente se encuentra en etapa de apelación ante la Cámara Federal porteña.