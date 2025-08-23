23 de agosto de 2025 - 00:00

Creció la imagen negativa de Milei con el caso de los audios por presuntas coimas: a cuánto ascendió

Las menciones negativas hacia el Presidente aumentaron 7 puntos respecto del promedio mensual, según un informe de una consultora privada.

La imagen negativa de Javier Milei alcanzó un 59% con el caso de los audios por presuntas coimas

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Según un análisis de conversación digital que realizó la consultora Ad Hoc, la negatividad digital respecto de Milei alcanzó ayer un pico de “59%” en el promedio mensual.

Además, las repercusiones del caso que involucra al ex titular de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo “crecen día a día y muestran una tendencia al alza”, detalló la consultora.

Imagen negativa de Milei
El mismo estudio sostiene que el caso Spagnuolo generó “243 mil menciones en las últimas 72 horas” e “impacta en la imagen digital del Presidente”. De acuerdo al informe, el jueves último fue el “pico de menciones” al término “Milei” en lo que va del mes agosto.

“La negatividad en la imagen digital sobre el presidente fue 7 puntos superior el día 21 de agosto al promedio mensual de este mes”, precisó el análisis difundido hoy, que menciona que “‘Karina’ y ‘Spagnuolo’ fueron los dos términos más relacionados a ‘Milei’ ayer y están en el top 5 semanal”.

El estudio de Ad Hoc también indica que, en 72 hs, el caso Spagnuolo generó “un volumen superior a las repercusiones del discurso en Davos de este año”.

Spagnuolo fue localizado hoy en una vivienda del partido bonaerense de Pilar, donde la Policía de la Ciudad le secuestró su teléfono celular en el marco de la investigación del escándalo de los audios sobre supuestas coimas, aunque no quedó detenido.

