La Justicia secuestró el celular de Diego Spagnuolo y aumenta la presión de la oposición contra Milei

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue localizado hoy en una vivienda del partido bonaerense de Pilar, donde la Policía de la Ciudad le secuestró su teléfono celular en el marco de la investigación del escándalo de los audios sobre supuestas coimas, aunque no quedó detenido.

Los audios de Spagnuolo: habla de presuntas coimas con prestadores y funcionarios de alto rango

Fuentes judiciales precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que Spagnuolo se había mudado a ese lugar hacía poco tiempo y se hallaba dentro de un auto Volkswagen Nivus cuando lo encontraron los investigadores que, por orden del fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, secuestraron su celular para peritarlo, pero el objetivo final no era detenerlo.

También se le secuestró una computadora y documentación, mientras que ayer por la noche ya habían sido allanadas las sedes de ANDIS y de la Droguería Suizo Argentina , de donde personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad también secuestró material vinculado a la compra y licitaciones de medicamentos.

Además , fue allanada la casa en el barrio de Nordelta de Emmanuel Kovalivker , uno de los dueños de Suizo Argentina, la droguería que, de acuerdo a lo que dijo Spagnuolo en los audios, habría incurrido en el pago de coimas a la ANDIS.

Cuando los efectivos arribaron, Kovalivker partía en un auto y en el asiento de atrás encontraron distintos sobres que en total contenían 266.000 dólares y 7 millones de pesos, mientras que además le secuestraron el celular y el pasaporte.

Cómo sigue la causa por coimas en la ANDIS

La causa está caratulada como “Defraudación por administración fraudulenta, estafa y asociación ilícita”, avanza con el análisis del material secuestrado y no se descartaban nuevas medidas en las próximas horas.

Spagnuolo fue desplazado de su cargo el miércoles último y el Gobierno, en su lugar, designó como interventor de la ANDIS a Alejandro Vilches, quien es médico egresado de la Universidad del Salvador con especialización en Gestión de Sistemas de Salud Pública y Privada.

“Su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área. Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones”, precisó al respecto el vocero Manuel Adorni.

En la Casa Rosada, en tanto, no hay quien apadrine o destaque la gestión de Spagnuolo, incluso compiten para tomar distancia luego de que la Justicia le confiscara el teléfono por orden del juez Sebastián Casanello.

De cercanía directa con el Presidente, Spagnuolo fue de los que más visitó la Quinta de Olivos, después del tuitero libertario Iñaki Gutiérrez, y parece no haber trazado vínculos con nadie más.

Sin embargo, hay sectores del ecosistema libertario que encuentra vinculación directa entre el ex funcionario y los representantes de La Libertad Avanza (LLA) que, enemistados con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, decidieron romper con el bloque que conduce Gabriel Bornoroni y reagruparse bajo el nombre de “Coherencia”.

Más temprano, Casanello había ordenado esta 15 allanamientos en el marco de una causa en los domicilios particulares y establecimientos laborales de Spagnuolo, Kovalivker y Eduardo Kovalivker, presidente de la droguería Suizo Argentina S.A.), señalados como posibles partícipes en la operatoria investigada.

Por su parte, la oposición salió a exigirle a la gestión libertaria “explicaciones” sobre las supuestas coimas en la ANDIS, luego de que en los audios quedaran involucrados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y Martín Menem.