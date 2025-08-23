23 de agosto de 2025 - 16:55

Guillermo Francos atribuyó el escándalo de las presuntas coimas a una maniobra política

El jefe de Gabinete afirmó que sectores opositores buscan aprovechar el momento para debilitar al oficialismo y que desde el Gobierno están "tranquilos".

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Foto:

JUAN VARGAS/ NA.
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró este sábado qu e el caso de presuntas coimas de laboratorios a funcionarios libertarios tiene que ver con que el país atraviesa el “período preelectoral”, donde “todo el mundo” está "tratando de sacar partido” contra un Gobierno que, según dijo, “cuenta con apoyo popular”.

Leé además

La imagen negativa de Javier Milei alcanzó un 59% con el caso de los audios por presuntas coimas

Creció la imagen negativa de Milei con el caso de los audios por presuntas coimas: a cuánto ascendió

Por Redacción Política
Javier Milei y Alberto Fernández

Alberto Fernández cruzó a Milei por el audio de presuntas coimas: "Al que mete los deditos en el tarro..."

Por Redacción Política

“Todo lo que tomó estado público y generó esta acción política tiene mucho que ver con el periodo preelectoral. Todo el mundo está tratando de sacar partido en contra de un gobierno, que cuenta con un apoyo popular importante”, sostuvo Francos en declaraciones radiales.

En esa línea, el ministro coordinador afirmó que el Gobierno está “internamente tranquilo” por los hechos de presunta corrupción en la administración libertaria y los vinculó con el debate que se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados por la ley de discapacidad.

“Aparece el escándalo de estas grabaciones –que todavía no tenemos claro que son– en un momento en que se está debatiendo en la Cámara de Diputados el proyecto de emergencia en discapacidad, que el gobierno había cuestionado”, describió Francos.

Dentro de ese marco, consideró que no es “muy difícil atar una cosa con la otra y pensar que esto es algo armado”, al tiempo que manifestó que la “mejor forma” de que la situación se aclare es que “actúe la justicia”.

“No le tenemos temor a la justicia, porque en este caso tienen que probarse hechos y nosotros creemos que no los hay. Y si los hubiera, el responsable de los hechos tendría que estar preso. Tendría que ser procesado y sentenciado”, dijo Francos.

El funcionario también planteó que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, está siendo atacada de manera “salvaje e injusta”.

“El Gobierno prefiere no entrometerse y esperar que la justicia investigue”, cerró al ser consultado acerca de las razones por las que el jefe de Estado no se expresó respecto del hecho.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

De escándalo local a medios internacionales: el caso de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad ya escaló a ser noticia en el exterior.

El escándalo que sacude a Milei por presuntas coimas ya es noticia en el exterior

Por Redacción Política
victoria villarruel rompio el silencio: que dijo sobre el escandalo de las coimas

Victoria Villarruel rompió el silencio: qué dijo sobre el escándalo de las coimas

Por Redacción Política
Guillermo Francos respaldó al ministro de Salud por la crisis por el fentanilo contaminado.

Guillermo Francos respaldó al ministro de Salud por la crisis por el fentanilo contaminado

Por Redacción Política
Victoria Villarruel cruzó a Mayra Mendoza por vincularla en las presuntas coimas

"Dejá de bolsillear gente": Victoria Villarruel cruzó a Mayra Mendoza por vincularla en las presuntas coimas

Por Redacción Política