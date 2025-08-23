El presidente Boric agradeció a Kicillof: imputan por intento de homicidio a los violentos de Avellaneda

El presidente chileno Gabriel Boric aseguró que los responsables de la agresión a hinchas en Avellaneda serán acusados por intento de homicidio.

El presidente chileno Gabriel Boric expresó su agradecimiento a Axel Kicillof por la rápida respuesta que permitió identificar e imputar por intento de homicidio a los agresores de los violentos incidentes en Avellaneda.

El presidente chileno Gabriel Boric reveló que habló con Axel Kicillof y que el gobernador bonaerense le aseguró que los responsables de los gravísimos incidentes ocurridos en Avellaneda durante el partido entre Independiente y la Universidad de Chile serán imputados por intento de homicidio.

A través de su perfil en la red social X (ex Twitter), el mandatario chileno afirmó: "Acabo de hablar con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires quien me informa que han identificado a las personas que agredieron salvajemente a hinchas de la Universidad de Chile en el estadio de Independiente y que serán imputados por intento de homicidio". Además, agradeció la colaboración de las autoridades argentinas y sentenció: "Como sociedad no podemos naturalizar" estos hechos.

Agradezco la… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 23, 2025 El origen de los incidentes Los graves incidentes se produjeron durante el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro tuvo que ser suspendido cuando, desde la tribuna visitante, hinchas de la "U" de Chile comenzaron a arrojar proyectiles contra la hinchada de Independiente, lo que derivó en un violento enfrentamiento. A raíz de esto, la policía tuvo que intervenir y desalojar a la parcialidad chilena de la tribuna Pavoni. Por la violencia, el estadio de Independiente no se podrá utilizar en la próxima fecha.

El violento enfrentamiento generó un importante roce diplomático entre los gobiernos de Gabriel Boric y Javier Milei. En respuesta a los hechos, Boric envió a Buenos Aires a su ministro de Interior, Álvaro Elizalde, para entrevistarse con la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich. Ante las imágenes que circularon de la agresión, el presidente chileno también hizo énfasis en que lo sucedido estaba mal "en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización".

Reunión clave entre Kicillof y el ministro chileno Para coordinar acciones sobre los incidentes, Kicillof se reunió con el ministro chileno Álvaro Elizalde y el embajador Antonio Viera Gallo. En el encuentro, se habló de la situación de los más de 100 hinchas detenidos que ya fueron liberados, y del estado de salud de los que resultaron heridos.