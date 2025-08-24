Habló el "jefe de los copitos" tras ser excarcelado: "No sabía que querían matar a Cristina Kirchner"

Nicolás Carrizo estuvo preso 3 años y quedó en libertad el miércoles luego de que desestimaran la acusación en su contra.

Nicolás Carrizo, señalado como el “jefe de los copitos” en el juicio por el atentado contra Cristina Kirchner, habló públicamente luego de ser excarcelado. En una entrevista radial aseguró: “ No sabía que Sabag Montiel y Brenda Uliarte querían matarla”.

Carrizo explicó que conoció a los acusados en una fiesta y que luego mantuvo con ellos un vínculo laboral. “Yo cumplía el rol de armador de algodón de azúcar y ellos eran clientes míos, nunca salí a vender con ellos. Su vida, en la intimidad, y cómo se mostraban los hacía parecer dos personas normales”, relató. También negó haber participado en la planificación del ataque: “Yo no fui. Jamás me mencionaron algo”.

Respecto a los mensajes que lo comprometen, sostuvo que se trataba de bromas con amigos: “Yo siempre hago ‘jodas’, para reírnos, con conocidos míos que nada tienen que ver con Sabag Montiel. Yo no tengo mensajes cruzados con Uliarte ni con Sabag Montiel sobre planificar un atentado ni nada por el estilo, menos de atentar contra la vida de una persona, me parece tremendo”.

"Una vez cruzó palabras conmigo. Cree que soy pagado por Cristina Kirchner, que todo lo que está pasando es armado para perjudicarlo a él. Dice ser secuestrado, no cree que está detenido por lo que hizo, dice que le 'clavé' un arma para complicarlo. Me puteó, no le dije nada", dijo sobre la última vez que tuvo contando con Montiel.

Sobre el final de sus declaraciones le pidió disculpas a la expresidenta: “Quería hacer un show del tema, una broma y al final terminé perjudicándome. Pude haber ofendido a ella y si la ofendí le pido disculpas porque no pienso eso que dije, lo hice para joder”.