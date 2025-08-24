Habló el "jefe de los copitos" tras ser excarcelado: "No sabía que querían matar a Cristina Kirchner"

Nicolás Carrizo, señalado como el “jefe de los copitos” en el juicio por el atentado contra Cristina Kirchner, habló públicamente luego de ser excarcelado. En una entrevista radial aseguró: “ No sabía que Sabag Montiel y Brenda Uliarte querían matarla”.
Carrizo explicó que conoció a los acusados en una fiesta y que luego mantuvo con ellos un vínculo laboral. “Yo cumplía el rol de armador de algodón de azúcar y ellos eran clientes míos, nunca salí a vender con ellos. Su vida, en la intimidad, y cómo se mostraban los hacía parecer dos personas normales”, relató. También negó haber participado en la planificación del ataque: “Yo no fui. Jamás me mencionaron algo”.
Respecto a los mensajes que lo comprometen, sostuvo que se trataba de bromas con amigos: “Yo siempre hago ‘jodas’, para reírnos, con conocidos míos que nada tienen que ver con Sabag Montiel. Yo no tengo mensajes cruzados con Uliarte ni con Sabag Montiel sobre planificar un atentado ni nada por el estilo, menos de atentar contra la vida de una persona, me parece tremendo”.
Fernando Andrés Sabag Montiel, el agresor de Cristina Kirchner le habría robado el arma a un vecino fallecido. - Archivo / Los Andes
“Una vez cruzó palabras conmigo. Cree que soy pagado por Cristina Kirchner, que todo lo que está pasando es armado para perjudicarlo a él. Dice ser secuestrado, no cree que está detenido por lo que hizo, dice que le ‘clavé’ un arma para complicarlo. Me puteó, no le dije nada”, dijo sobre la última vez que tuvo contando con Montiel.
Sobre el final de sus declaraciones le pidió disculpas a la expresidenta: “Quería hacer un show del tema, una broma y al final terminé perjudicándome. Pude haber ofendido a ella y si la ofendí le pido disculpas porque no pienso eso que dije, lo hice para joder”.
La excarcelación y el juicio
La Justicia ordenó la libertad de Carrizo el miércoles pasado, tras el alegato de la fiscal Gabriela Baigún ante el Tribunal Oral Federal N°6. La representante del Ministerio Público coincidió con la defensa en que no hubo pruebas para sostener la acusación. “El propio imputado dijo que está preso por pelot..., y yo coincido”, expresó la fiscal, quien también pidió su absolución.
En cambio, solicitó 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel, pero unificar la pena con la condena previa que tiene por distribución de material pornográfico, que fue de 4 años de cárcel. En total son 19 años. Para Brenda Uliarte, por su parte, pidieron 14 años.