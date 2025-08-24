24 de agosto de 2025 - 14:54

Habló el "jefe de los copitos" tras ser excarcelado: "No sabía que querían matar a Cristina Kirchner"

Nicolás Carrizo estuvo preso 3 años y quedó en libertad el miércoles luego de que desestimaran la acusación en su contra.

Habló el jefe de los copitos tras ser excarcelado: No sabía que querían matar a Cristina Kirchner

Habló el "jefe de los copitos" tras ser excarcelado: "No sabía que querían matar a Cristina Kirchner"

Foto:

TN
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Nicolás Carrizo, señalado como el “jefe de los copitos” en el juicio por el atentado contra Cristina Kirchner, habló públicamente luego de ser excarcelado. En una entrevista radial aseguró: “ No sabía que Sabag Montiel y Brenda Uliarte querían matarla”.

Leé además

La expresidente Cristina Kirchner tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena en su contra a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.

Elecciones legislativas 2025: por qué Cristina Kirchner no podría votar y los otros presos sí

Por Redacción Política
Causa Vialidad: la Justicia cerró la demanda civil contra Cristina Kirchner y no deberá devolver $22.300 millones

Causa Vialidad: la Justicia cerró la demanda civil contra Cristina Kirchner y no deberá devolver $22.300 millones

Por Redacción Política

Carrizo explicó que conoció a los acusados en una fiesta y que luego mantuvo con ellos un vínculo laboral. “Yo cumplía el rol de armador de algodón de azúcar y ellos eran clientes míos, nunca salí a vender con ellos. Su vida, en la intimidad, y cómo se mostraban los hacía parecer dos personas normales”, relató. También negó haber participado en la planificación del ataque: “Yo no fui. Jamás me mencionaron algo”.

Respecto a los mensajes que lo comprometen, sostuvo que se trataba de bromas con amigos: “Yo siempre hago ‘jodas’, para reírnos, con conocidos míos que nada tienen que ver con Sabag Montiel. Yo no tengo mensajes cruzados con Uliarte ni con Sabag Montiel sobre planificar un atentado ni nada por el estilo, menos de atentar contra la vida de una persona, me parece tremendo”.

Fernando Andrés Sabag Montiel, el agresor de Cristina Kirchner le habría robado el arma a un vecino fallecido. - Archivo / Los Andes
Fernando Andrés Sabag Montiel, el agresor de Cristina Kirchner le habría robado el arma a un vecino fallecido. - Archivo / Los Andes
Fernando Andrés Sabag Montiel, el agresor de Cristina Kirchner le habría robado el arma a un vecino fallecido. - Archivo / Los Andes

“Una vez cruzó palabras conmigo. Cree que soy pagado por Cristina Kirchner, que todo lo que está pasando es armado para perjudicarlo a él. Dice ser secuestrado, no cree que está detenido por lo que hizo, dice que le ‘clavé’ un arma para complicarlo. Me puteó, no le dije nada”, dijo sobre la última vez que tuvo contando con Montiel.

Sobre el final de sus declaraciones le pidió disculpas a la expresidenta: “Quería hacer un show del tema, una broma y al final terminé perjudicándome. Pude haber ofendido a ella y si la ofendí le pido disculpas porque no pienso eso que dije, lo hice para joder”.

La excarcelación y el juicio

La Justicia ordenó la libertad de Carrizo el miércoles pasado, tras el alegato de la fiscal Gabriela Baigún ante el Tribunal Oral Federal N°6. La representante del Ministerio Público coincidió con la defensa en que no hubo pruebas para sostener la acusación. “El propio imputado dijo que está preso por pelot..., y yo coincido”, expresó la fiscal, quien también pidió su absolución.

En cambio, solicitó 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel, pero unificar la pena con la condena previa que tiene por distribución de material pornográfico, que fue de 4 años de cárcel. En total son 19 años. Para Brenda Uliarte, por su parte, pidieron 14 años.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cristina Kirchner en el balcón de su departamento en Constitución

Fuerte denuncia de Cristina contra Javier Milei: "Tu hermana recibe coimas de medicamentos de los discapacitados"

Por Redacción Política
Gendarmería Nacional peritó los cuadernos de Centeno.

Causa Cuadernos: un peritaje confirmó que el chofer Oscar Centeno es el autor de los escritos

Por Redacción Política
El presidente Javier Milei.

La agenda internacional de Javier Milei para septiembre: Estados Unidos y España

Por Redacción Política
Marcos Galperin anunció que deja de ser el CEO de Mercado Libre tras 26 años.

Marcos Galperin ratificó su apoyo a Milei tras la polémica por la denuncia de coimas: "Opereta absurda"

Por Redacción Política