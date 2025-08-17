17 de agosto de 2025 - 14:58

Elecciones legislativas 2025: por qué Cristina Kirchner no podría votar y los otros presos si

La situación actual de la expresidente generó un intenso debate. Un abogado constitucionalista explicó este caso puntual y detalló que ocurre en "momento gris".

La expresidente Cristina Kirchner tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena en su contra a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.

La situación judicial de Cristina Kirchner abrió un fuerte debate en torno a su participación en las próximas Elecciones Legislativas 2025. El Código Electoral establece que las personas con condena firme por delitos dolosos no pueden votar, pero esa disposición fue declarada inconstitucional en fallos judiciales.

Sin embargo, la discusión sobre si la exmandataria debería ser eliminada del padrón electoral se dio porque dicha normativa aún no fue derogada, lo que generó un vacío legal.

El abogado constitucionalista Patricio Nazareno explicó en diálogo con Radio Rivadavia, que la situación de Cristina Kirchner se da en un “momento gris” o de transición. La normativa que prohíbe el voto a los condenados fue declarada inconstitucional en dos fallos distintos: uno para los presos con prisión preventiva, hace más de 20 años, y otro para los condenados, hace 9 años.

"Ocurre que esta norma fue declarada inconstitucional, pero todavía no se derogó ni se implementó un mecanismo adecuado", señaló Nazareno. Ante este escenario, el experto aseguró que si los presos en otras cárceles del país pueden votar, no debería impedírsele el voto a la exmandataria, y que la discusión debería centrarse en la coherencia del sistema legal, sin enfocarse en una persona en particular.

Nazareno enfatizó que "estas cosas no hay que discutirlas con nombre y apellido" y que el debate excede la situación de una persona tan relevante, aunque su caso haya puesto en evidencia la falta de unificación en la aplicación de la ley.

