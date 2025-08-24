La agenda internacional de Javier Milei para septiembre: Estados Unidos y España

El presidente Javier Milei planea viajar a Estados Unidos y a España , durante el mes de septiembre. Se trata de un cronograma de actividades variadas, que también tiene fuerte impronta local, ya que el domingo 7 de septiembre La Libertad Avanza (LLA) disputará las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a lo informado por la agencia Noticias Argentinas, el mandatario mantiene la idea de viajar a Los Ángeles el próximo jueves 4 de septiembre . Allí participará de una conferencia global con importantes empresarios, fondos de inversión y banqueros del plano internacional.

El evento está organizado por el economista estadounidense, Michael Milken , conocido como el "rey de los bonos basura" y el fundador de este think tank del liberalismo. El encuentro buscará nuclear a los 50 empresarios más influyentes del mundo y que tendrá al mandatario entre sus expositores, en la búsqueda de atraer inversores al país.

Además trascendió que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a cargo de Gerardo Werthein, trabaja en la posibilidad de concretar una reunión bilateral con el presidente republicano Donald Trump, en la Casa Blanca. Pero no todo es trabajo.

Para el 5 de septiembre , Milei protagonizará un encuentro con con empresarios del rubro hoteleros, En ese marco, resta la confirmación oficial, pero el el presidente podría asistir también al show de la humorista Fátima Flórez, quien fuera su pareja hasta el 12 de abril de 2024. El espectáculo será en el Hotel Casino Sahara de Las Vegas. Al respecto, Flórez aseguró: " El 5 de septiembre me viene a visitar, viene a ver el show Javier porque está en el contexto de su tour de sus reuniones, trabajos internacionales".

Se espera que el paso por Estados Unidos sea breve. Esto se debe a que el mandatario desea estar en el país el primer fin de semana de septiembre, especialmente para el domingo 7. Para esa fecha LLA se medirá contra Fuerza Patria en los comicios en los que se repartirán las bancas que componen la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

Javier Milei y Donald Trump Javier Milei y Donald Trump. Presidencia

Tras las elecciones, Milei encarará la segunda etapa de su viaje que incluye su cuarta visita a España. Si bien en el cronograma formal estaba previsto que la comitiva presidencial partiera rumbo a Madrid el domingo 14 de septiembre, hay planes de anticipar la salida al jueves 11 de septiembre. También incluía una para en Portugal, con reuniones con autoridades de dicha nación, pero por estas fechas se encuentra suspendida.

Aunque no tiene intenciones de cerrar reuniones con autoridades del gobierno español de Pedro Sánchez, el libertario estará presente en la celebración del segundo encuentro de los Patriots, convocado por el partido opositor VOX. El mismo se celebrará los días 13 y 14 de septiembre en el Palacio de Vistalegre de Madrid.

En su cuarta visita a Madrid, el mandatario espera poder concretar además reuniones con empresarios, actividad con las que suele justificar sus salidas ante las acusaciones de financiar con dinero estatal sus viajes privados. Por último, Javier Milei culminará el mes con una nueva visita a Estados Unidos, la número doce desde el inicio de su gestión, para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tendrá lugar el 23 de septiembre en la ciudad de Nueva York.

En el 80° aniversario de la ONU, los líderes mundiales se reunirán como cada año para encarar el debate que delimita las diferencias entre las Naciones, cuyo temario incluirá entre los tópicos el cambio climático, la pobreza y la desigualdad, la seguridad, y la salud mundial.