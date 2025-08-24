24 de agosto de 2025 - 22:18

La Cámara de Comercio respaldó al Gobierno por los "cambios extraordinarios en términos macroeconómicos"

Mario Grinman, presidente de la CAC, enfatizó su apoyo a la actual gestión y destacó la baja de la inflación.

Natalio Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio.

Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), defendió la gestión del Gobierno nacional. Su declaración surge de una entrevista radial que brindó este domingo.

“Este Gobierno, con todo lo que se le puede criticar, ha hecho cambios extraordinarios en términos macroeconómicos. Haber recibido un país con una inflación altísima y haber terminado julio con 1,9% no es un tema menor”, señaló Grinman.

Aunque también mencionó que la inflación "es alta", comparada con países de la región, destacó los resultados del Gobierno en 18 meses. “Es un excelente resultado logrado en 18 meses. Hay superávit y equilibrio fiscal de corrido, algo que nunca sucedió en Argentina: solamente en 7 oportunidades hubo equilibrio fiscal en el país”, explicó el empresario argentino.

Además, el presidente de la CAC reconoció a Radio Rivadavia que la economía “está apretada”, en donde hay sectores que obtienen distintos resultados. “Hay sectores que trabajan bien (como las automotrices), hay otros que quizás no estén pasando por su mejor momento (como los supermercados), y hay otros bastante más complicados (como los mayoristas de alimentos)”, detalló.

Bajo esa misma línea, puntualizó sobre el “cambio cultural” entre los consumidores, ya que “la gente ya no va a acopiarse, sino que va a comprar por unidades”. Por otro lado, Grinman lanzó críticas hacia la oposición y cuestionó al Congreso, ya que hay un partido que “hace lo imposible para pegarle a la línea de flotación” del Ejecutivo, que es el superávit fiscal.

En ese marco, pronosticó que el incremento en las tasas “se mantendrá hasta finales de octubre, luego van a empezar a normalizarse”. “Me da la impresión de que superado octubre, el Gobierno va a cambiar su estrategia y va a comenzar a hacer más política”, pronosticó el empresario.

Luego, Grinman afianzó el hecho de que el Ejecutivo estará “con más músculo” en el Congreso, ya que obtendrá una mayor cantidad de diputados y senadores, y buscará hacer más alianzas. Sobre la oposición, el presidente de CAC subrayó que al Gobierno “se le está pidiendo demasiado” y ejemplificó con la baja de impuestos.

“Cuando le pedimos que baje los impuestos solo se lo pedimos al Nacional y no a los gobernadores”, señaló Grinman. Y agregó: “Hay varias provincias que están implementando una ‘aduana interna’: cuando ingresas de otra jurisdicción a una provincia, tenés que pagar un adelanto de Ingresos Brutos. Eso no lo recuperas nunca más y por eso comienza a haber un aumento en la tasa tributaria”.

“Hay que exigirle a las provincias que hagan sus ajustes necesarios, para no tener que seguir aumentando los impuestos”, sentenció el empresario argentino.

