Reapareció Karina Milei, pero no habló de las coimas: "Vinimos para que no roben más"

La hermana del Presidente reapareció público en un acto de La Libertad Avanza. En modo campaña y sin mencionar el escándalo por presuntas coimas, se dirigió a "más de 8.000 guerreros en el conurbano".

Karina Milei reapareció en público este sábado en La Matanza, Buenos Aires. La secretaria general de la Presidencia se mostró en plena campaña y en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), pero sin hablar del tema.

La funcionaria estuvo presente en la "Jornada de Formación de Fiscales" y envió un mensaje a la oposición: "Vinimos para que no roben más". El encuentro, organizado por La Libertad Avanza (LLA), reunió a más de 8.000 personas, según informó el espacio en sus redes sociales.

Además de la hermana del Presidente, participaron destacados dirigentes libertarios y aliados, como José Luis Espert, Diego Santilli, Martín Menem, Sebastián Pareja y Maximiliano Bondarenko.

"Quiero agradecerles porque, la verdad, es bestial la cantidad de gente también que quedó afuera", señaló Karina Milei ante los miles de asistentes. Y destacó el motivo central de la convocatoria: "Pero lo más importante es que todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar para que no nos roben más".

Luego, la secretaria general celebró la convocatoria a través de su cuenta de X: "Más de 8.000 guerreros en el conurbano se capacitaron para fiscalizar. Así se defiende la libertad: cuidando cada voto, enfrentando al kirchnerismo y asegurando que nunca más decidan por nosotros. El cambio es en las urnas y en la calle. Libertad o nada".