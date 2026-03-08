El renacer del "Club del Pueblo": Chacras de Coria recupera su identidad y su sede histórica

Bajo la gestión de una nueva Comisión Directiva, la institución celebra sus 105 años con una ambiciosa puesta en valor arquitectónica, la inauguración de su nueva cantina y el rescate de las raíces sociales y culturales de la comunidad.

Desde su fundación a principios del siglo XX, el Club Atlético Chacras de Coria ha sido mucho más que un espacio deportivo; se erigió como el epicentro social donde las familias del pueblo tejieron su historia común. Sin embargo, con el paso de las décadas, ese sentido de pertenencia se fue desdibujando frente al crecimiento urbano y los cambios de época.

En este 2026, al cumplirse 105 años de vida institucional el próximo 20 de marzo, la entidad se encuentra en un proceso de transformación profunda. La nueva Comisión Directiva, que asumió en noviembre de 2024 retomando el impulso de gestiones anteriores, se ha propuesto como misión fundamental que el vecino vuelva a visibilizar el club, logrando una simbiosis definitiva entre la institución y el pueblo de Chacras de Coria.

WhatsApp Image 2026-03-04 at 22.26.17 (5) Con un estilo "vintage" de club social, se homogeneizaron las aberturas y se remodelaron las veredas. Chacras de Coria: restauración con memoria arquitectónica El eje central de esta etapa ha sido la intervención en la infraestructura de la sede social sobre la calle Loria. A diferencia de construcciones anteriores que apostaron por la modernidad pura, la actual gestión decidió encarar un trabajo de restauración que respeta la identidad histórica del edificio. Tras finalizar las obras inconclusas en baños y cocinas, el foco se trasladó a la fachada y al casco antiguo.

WhatsApp Image 2026-03-04 at 22.06.15 Al cumplirse 105 años de vida institucional el próximo 20 de marzo, la entidad se encuentra en un proceso de transformación profunda. Con un estilo "vintage" de club social, se homogeneizaron las aberturas y se remodelaron las veredas. En el interior, el trabajo junto al arquitecto Gustavo Trabasso permitió recuperar los pisos de baldosa originales —piezas obtenidas incluso a través de anticuarios— y los techos de caña. Un detalle distintivo de esta obra es el mantenimiento de paredes con adobe visto, permitiendo que la historia viva de la construcción conviva con quienes hoy disfrutan de sus instalaciones.

Seguridad y modernización de los espacios de la sede A pesar del enfoque histórico, el club no ha descuidado las necesidades actuales. Se realizó una inversión significativa en seguridad, equipando todas las puertas y ventanas con rejas de diseño acorde a la estética general, además de instalar un sistema de cámaras de última generación y alarmas en todo el predio. Estas mejoras en la infraestructura se complementan con la puesta en valor de la antigua sala de juegos, que ha sido reconvertida en una moderna sala de reuniones para la Comisión Directiva. En este espacio, se ha restaurado la histórica vitrina de trofeos y se ha lanzado una campaña para recolectar fotos, medallas y camisetas que documenten la memoria colectiva de Chacras, transformando el salón en un pequeño museo de la identidad local.