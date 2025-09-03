3 de septiembre de 2025 - 11:10

Empleados de comercio con aumento y bono: cuánto reciben los vendedores en septiembre

Este mes, los empleados de comercios recibirán aumento del 1% y bono de $40.000. Vendedores y otras categorías verán reflejado el ajuste.

Los vendedores que trabajen media jornada cobrarán aproximadamente la mitad del salario completo.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

En septiembre, los empleados de comercio en Argentina recibirán un aumento del 1% sobre los básicos de junio, junto con un bono de $40.000 por mes hasta diciembre. Este incremento abarca todas las categorías, incluidos vendedores, cajeros, administrativos y maestranza.

La paritaria de comercio fijó aumentos escalonados más un bono fijo que se mantendrá hasta diciembre.

Empleados de comercio: ¿cuánto cobran los cajeros por media jornada en septiembre?

Por Melisa Sbrocco
Las tasas más altas del mercado superan el 50% anual y atraen a los ahorristas. 

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $1.200.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco

El sindicato FAECYS confirmó que en noviembre se volverá a negociar un posible nuevo incremento. Las cámaras empresarias aclararon que los $40.000 del último mes se incorporarán al salario básico en enero de 2026, asegurando que el aumento tenga efecto duradero.

Detalles del aumento y el bono para empleados de comercio

Según la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), el aumento salarial del 1% se aplicará entre julio y diciembre de 2025 sobre los básicos de junio, junto con una suma fija de $40.000 por cada mes.

Pesos argentinos y billetes para salarios y sueldos
Los $40.000 del último mes se sumarán al básico en enero de 2026.

"Todas estas sumas se extinguen con el pago mensual de cada una de ellas con excepción de los últimos $40.000 -correspondientes al mes de diciembre de 2025- los cuales se incorporarán a los básicos en su valor nominal en el mes de enero de 2026", indicaron las cámaras empresarias.

El sindicato aclaró que volverá a reunirse en noviembre para acordar un nuevo incremento y revisar las condiciones del acuerdo. Esto garantiza que los empleados de comercios, incluyendo vendedores, mantengan actualizado su salario frente a la inflación.

Sueldos de los vendedores y media jornada

Los vendedores percibirán en septiembre 2025 los siguientes salarios completos:

  • Vendedor A: $1.080.777
  • Vendedor B: $1.110.510
  • Vendedor C: $1.131.297
  • Vendedor D: $1.126.863

Para quienes trabajen media jornada (4 horas por día, 5 días a la semana durante un mes), el salario será aproximadamente la mitad:

  • Vendedor A: $540.389
  • Vendedor B: $555.255
  • Vendedor C: $565.649
  • Vendedor D: $563.432
Empleados de comercio
FAECYS confirm&oacute; que en noviembre habr&aacute; nueva negociaci&oacute;n paritaria.

FAECYS confirmó que en noviembre habrá nueva negociación paritaria.

Escala salarial completa de empleados de comercio en septiembre 2025

Maestranza

  • Maestranza A: $1.065.914
  • Maestranza B: $1.068.884
  • Maestranza C: $1.079.290

Administrativo

  • Administrativo A: $1.077.062
  • Administrativo B: $1.081.525
  • Administrativo C: $1.085.982
  • Administrativo D: $1.099.363
  • Administrativo E: $1.110.510
  • Administrativo F: $1.126.863

Cajeros

  • Cajero A: $1.080.777
  • Cajero B: $1.085.982
  • Cajero C: $1.092.672

Auxiliares

  • Auxiliar A: $1.080.777
  • Auxiliar B: $1.088.210
  • Auxiliar C: $1.112.740
  • Auxiliar Especializado A: $1.089.700
  • Auxiliar Especializado B: $1.103.078

Vendedores

  • Vendedor A: $1.080.777
  • Vendedor B: $1.110.510
  • Vendedor C: $1.131.297
  • Vendedor D: $1.126.863
