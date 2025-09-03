Empleados de comercio con aumento y bono: cuánto reciben los vendedores en septiembre

Este mes, los empleados de comercios recibirán aumento del 1% y bono de $40.000. Vendedores y otras categorías verán reflejado el ajuste.

Los vendedores que trabajen media jornada cobrarán aproximadamente la mitad del salario completo.

En septiembre, los empleados de comercio en Argentina recibirán un aumento del 1% sobre los básicos de junio, junto con un bono de $40.000 por mes hasta diciembre. Este incremento abarca todas las categorías, incluidos vendedores, cajeros, administrativos y maestranza.

El sindicato FAECYS confirmó que en noviembre se volverá a negociar un posible nuevo incremento. Las cámaras empresarias aclararon que los $40.000 del último mes se incorporarán al salario básico en enero de 2026, asegurando que el aumento tenga efecto duradero.

Detalles del aumento y el bono para empleados de comercio Según la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), el aumento salarial del 1% se aplicará entre julio y diciembre de 2025 sobre los básicos de junio, junto con una suma fija de $40.000 por cada mes.

Pesos argentinos y billetes para salarios y sueldos Los $40.000 del último mes se sumarán al básico en enero de 2026. Gentileza "Todas estas sumas se extinguen con el pago mensual de cada una de ellas con excepción de los últimos $40.000 -correspondientes al mes de diciembre de 2025- los cuales se incorporarán a los básicos en su valor nominal en el mes de enero de 2026", indicaron las cámaras empresarias.

El sindicato aclaró que volverá a reunirse en noviembre para acordar un nuevo incremento y revisar las condiciones del acuerdo. Esto garantiza que los empleados de comercios, incluyendo vendedores, mantengan actualizado su salario frente a la inflación.