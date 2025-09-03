La promo de una cadena con descuentos de hasta 70%: tiene aires acondicionados por menos de $600.000

Este lunes comenzó una nueva edición de Electro Fans , el evento que reúne a fanáticos de la tecnología y el hogar con precios promocionales y opciones de financiación en cuotas. Durante tres días, del 1 al 3 de septiembre , los compradores podrán acceder a ofertas exclusivas en una amplia variedad de productos y rubros.

Entre las cadenas participantes se encuentra Frávega , que se destaca por ofrecer aires acondicionados a precios accesibles, con equipos que incluso bajan de los $600.000.

Esta promo se suma a los descuentos que promedian el 45% y la posibilidad de pagar en hasta 12 cuotas sin interés, convirtiéndose en una oportunidad interesante para quienes buscan renovar sus electrodomésticos.

Durante la edición 2025 de Electro Fans, Frávega propone varias alternativas para adquirir aires acondicionados con importantes descuentos. Entre los equipos destacados se encuentran:

Aire Acondicionado Split Frío/Calor Philco de 2300F, a $499.999, rebajado de $729.999. Incluye funciones de deflectores móviles, deshumificación, timer y función sueño , con control remoto y origen argentino.

image

Aire Acondicionado Split Frío/Calor Philco de 2900F, a $590.706, precio anterior $759.999, con display indicador de temperatura, timer, deshumificación y control remoto.

image

Aire Acondicionado BGH Split Frío/Calor de 2800F a $599.999, rebajado de $749.999, con eficiencia energética A tanto en frío como en calor, modo ahorro de energía, funciones automáticas y control remoto incluido.

image

Estos productos se suman a la amplia oferta de descuentos y facilidades de pago que Frávega ofrece durante la promo, lo que permite a los consumidores acceder a tecnología de calidad sin comprometer su presupuesto.

Cómo elegir las frigorías según el espacio

Al momento de comprar un aire acondicionado, no alcanza con fijarse solo en el precio. La cantidad de frigorías del equipo debe ajustarse al tamaño del ambiente donde se instalará:

Hasta 15 m²: un equipo de entre 2.200 y 2.500 frigorías suele ser suficiente.

Entre 15 y 25 m²: conviene elegir entre 2.500 y 3.000 frigorías.

Entre 25 y 35 m²: se recomienda un equipo de 3.000 a 3.500 frigorías.

Más de 35 m²: es necesario un aire acondicionado de 3.500 frigorías o más, o considerar la instalación de más de un equipo.

Además, hay que tener en cuenta factores como la cantidad de personas que ocupan el espacio, la orientación de las ventanas, la exposición al sol y la altura del techo. Planificar correctamente las frigorías evita gastar de más y asegura que el ambiente se mantenga fresco o cálido de manera eficiente.