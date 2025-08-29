Empleados de comercio: ¿cuánto cobran los cajeros por media jornada en septiembre?

En septiembre de 2025 , los empleados de comercio reciben un nuevo aumento salarial del 1% junto con una suma fija de $40.000 de bono , según lo acordado en la última paritaria entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y las cámaras empresarias.

Aumento y bono para empleados de comercio: sueldos y salario de vendedores por media jornada en septiembre

La actualización impacta en todas las categorías y se aplica tanto a los trabajadores de jornada completa como a quienes cumplen media jornada , es decir, 4 horas diarias durante 5 días a la semana.

En septiembre 2025 , los cajeros de comercio que cumplen la jornada laboral completa de 8 horas perciben un sueldo básico de $1.080.777 en la categoría A, $1.085.982 en la categoría B y $1.092.672 en la categoría C. Para quienes trabajan bajo el régimen de media jornada, 4 horas diarias, 5 veces por semana, la liquidación se realiza de manera proporcional, lo que deja los salarios en $540.389 para Cajero A , $542.991 para Cajero B y $546.336 para Cajero C .

El acuerdo paritario también fijó la continuidad del bono extraordinario de $40.000 mensuales junto al aumento del 1% hasta diciembre. El esquema quedó de la siguiente manera:

De este modo, los empleados de comercio aseguran un refuerzo estable en sus ingresos, además de la suba porcentual, lo que impacta tanto en las jornadas completas como en la media jornada.

Escala salarial de empleados de comercio en septiembre 2025: jornada completa

La grilla oficial difundida por Faecys ya incluye el aumento del 1% y la suma fija de $40.000 de bono correspondiente a septiembre. Los sueldos básicos para jornada completa de 8 horas quedaron de la siguiente manera:

Maestranza

A: $1.065.914

B: $1.068.884

C: $1.079.290

Administrativos

A: $1.077.062

B: $1.081.525

C: $1.085.982

D: $1.099.363

E: $1.110.510

F: $1.126.863

Cajeros

A: $1.080.777

B: $1.085.982

C: $1.092.672

Auxiliares

A: $1.080.777

B: $1.088.210

C: $1.112.740

Auxiliares especializados

A: $1.089.700

B: $1.103.078

Vendedores

A: $1.080.777

B: $1.110.510

C: $1.131.297

D: $1.126.863

Qué pasa si los empleadores ya pagaron aumentos a cuenta

El acuerdo homologado por la Secretaría de Trabajo permite absorber los aumentos que los empleadores hayan otorgado desde el 1 de abril de 2025 bajo la figura de “a cuenta de futuros aumentos”. Esto significa que, si una empresa ya había adelantado una mejora salarial en ese período, puede computarla dentro de este convenio hasta cubrir el monto de la suba pactada.

No obstante, hay excepciones claras: no podrán ser absorbidos los incrementos sectoriales o remunerativos otorgados antes de abril de 2025, ni tampoco las sumas concedidas por el Gobierno nacional o provincial sin un acuerdo colectivo. Para que la absorción sea válida, debe existir documentación que vincule directamente esos pagos con el acuerdo vigente.