¿Sube o baja? A cuánto cotiza el dólar hoy tras la intervención oficial

Tras la intervención del Gobierno en el mercado cambiario, el dólar minorista cotiza estable este miércoles 3 de septiembre a $1.335 para la compra y $ 1.375 para la venta, según el Banco Nación .

El Gobierno intervino en el precio del dólar sin esperar su llegada al techo de la banda

Tras la intervención oficial, el dólar cerró en baja: a cuánto cotiza en cada banco tras el récord

Tras sellar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno nacional había definido un esquema de bandas móviles para el dólar, con un ajuste del 1% mensual. La idea era clara: dejar que la divisa flotara dentro de un rango preestablecido, con el Banco Central interviniendo solo si el precio se acercaba al piso o al techo.

Sin embargo, las últimas tensiones cambiarias y de tasas empujaron al Ejecutivo a girar respecto de lo pactado con el organismo.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno , anunció ayer que el Tesoro comenzó a intervenir directamente en el mercado para dar liquidez y sostener el funcionamiento cambiario.

Hasta el lunes, el Banco Central solo podía intervenir cuando el dólar tocaba el techo de la banda, fijado en torno a $1.470. Pero en el momento del anuncio, la divisa mayorista rondaba los $1.370 , todavía lejos de ese límite. La jugada fue adelantar la venta de dólares para contener la volatilidad y marcar un gesto de calma.

El mercado tomó nota: el dólar en el Banco Nación cerró el martes en $1.375, con una baja del 0,72%. Así abrió también este miércoles, al menos en el BNA.

A cuánto cotiza hoy el dólar oficial

Banco Nación:

Compra: $1.335

Venta: $1.375

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensabna/status/1963225476970750191&partner=&hide_thread=false APERTURA. Cotización del dólar en el Banco Nación. pic.twitter.com/mXW0ZnRLXj — Prensa BNA (@prensabna) September 3, 2025

Santander $1.335 / $1.375

Galicia $1.335 / $1.375

Macro $1.335 / $1.379

Patagonia $1.330 / $1.380

BBVA $1.340 / $1.380

Supervielle $1.342 / $1.382

ICBC $1.315 / $1.382

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.787,50 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.340

Venta: $1.360

El Banco Central publicó un informe en el que estima cuánto cotizará el dólar luego de las elecciones Dólar hoy NA

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $ 1.364,58 (- $1,73)

Venta: $ 1.365,34 (- $3,06)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $ 1.365,64 (+ $3,61)

Venta: $ 1.367,13 (- $6,38)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.