Locura argentina por el dolár: en julio la salida de divisas fue la mayor desde 2019

Los argentinos retiraron más de USD 5.400 millones del sistema financiero en un solo mes, en medio de la incertidumbre económica.

El dólar, protagonista de cada decisión económica de los argentinos.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El dólar volvió a ser la elección favorita de los argentinos y en julio se registró la mayor salida de divisas desde 2019. Según el balance cambiario del Banco Central, las compras y salidas netas de billetes llegaron a USD 5.432 millones, en un contexto en el que el oficial cerró hoy en $1.320 para la compra y $1.360 para la venta en Banco Nación, con una suba de $15 respecto del jueves.

En total, 1,3 millones de personas físicas adquirieron dólares por USD 3.408 millones, lo que implicó un aumento de 30% frente a junio, mientras que 576.000 usuarios vendieron billetes por USD 367 millones.

Como los depósitos solo subieron en USD 1.713 millones, analistas estiman que unos USD 3.700 millones habrían sido retirados del sistema y llevados a cajas de seguridad. Así, la intención oficial de que las divisas permanezcan dentro del circuito financiero tuvo el efecto contrario, según informó Agencia Noticias Argentinas.

“Parte de los fondos adquiridos y registrados en la cuenta billetes quedan depositados en cuentas locales o pueden ser utilizados posteriormente para la cancelación de consumos con tarjetas en moneda extranjera y no necesariamente constituir formación de activos externos como destino final de estos fondos”, indicó el reporte del BCRA.

En 2025 acumula una suba de casi 30%, sobre todo desde la liberación del cepo en abril.

El Banco Central limitó la posición en dólares de los bancos para contener la presión.

En el promedio bancario, el minorista fue de $1.341,02, mientras que el blue terminó en $1.325 y $1.345, con baja de 0,38%.

Las reservas brutas quedaron en USD 40.961 millones.

