Alivio en el mercado: el dólar oficial retrocedió $15 tras la licitación con tasas muy elevadas

El Gobierno pudo refinanciar el total de vencimientos con la ayuda del Banco Central. Ahora, el oficial cerró a $1.305 para la compra.

El dólar oficial terminó este jueves con una caída en su cotización, tras una jornada marcada por la licitación de deuda en pesos realizada por el Tesoro. En el Banco Nación, la divisa cerró a $1.305 para la compra y $1.345 para la venta, lo que representó una baja de $15 frente al cierre anterior.

La operación financiera del miércoles, en la que el Gobierno logró renovar más de lo que vencía, le dio cierto alivio al mercado cambiario, aunque durante la rueda la moneda llegó a tocar los $1.365, un nivel similar al registrado a fines de julio.

Licitación: renovación de la totalidad de los vencimientos de deuda

Ayer, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que la licitación en donde se adjudicaron casi $7,7 billones sobre un total de $8,3 billones “significó un rollover de 114,66% sobre los vencimientos del día de la fecha”, considerada como exitosa desde el Palacio de Hacienda.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.345 y $1.345 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.394. El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.325 para la compra y $1.345 para la venta, con una baja de 0,7% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.336 con una baja de 1%. Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 1,2% hasta $1.342,28, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,6% hasta los $1.346,72.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$41.253 millones.

