Deuda: Caputo renovó el 100% de los vencimientos, pero convalidó tasas de hasta 75%

El Gobierno logró renovar la totalidad de los vencimientos de deuda en pesos a través de una licitación que mostró tasas de interés muy elevadas, algunas superiores al 75%. La operación refleja la persistente presión sobre las finanzas públicas y la dificultad de captar fondos sin ofrecer rendimientos altos.

Las cuentas públicas tuvieron déficit en julio por el pago de la deuda y el aguinaldo: -$168.500 millones

Revés de la Corte Suprema contra "El Señor del Tabaco": la exorbitante cifra que deberá pagar

La licitación realizada este martes adjudicó $7,667 billones, mientras que las ofertas recibidas alcanzaron los $8,306 billones , según anunció la Secretaría de Finanzas. “Esto significa un rollover de 114,66% sobre los vencimientos del día de la fecha”, señaló el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en la red social X.

Hace dos semanas, el Gobierno había realizado una licitación en la que no le alcanzó para renovar el total de los vencimientos, pese a que convalidó tasas de interés de hasta 69,20% en su oferta. Intentó cubrir vencimientos por $15 billones, pero solo obtuvo ofertas por $9 billones.

En esa ocasión, logró un rollover sobre los vencimientos de 61,07% -diferencia pagada con reservas del Tesoro-. Luego de ese resultado, el BCRA elevó en 5 puntos porcentuales los encajes bancarios en pesos , que pasaron de 45% a 50% del total de las tenencias en pesos en las entidades financieras.

En tanto, esta semana el BCRA aceleró la estrategia para absorber pesos con un nuevo aumento de 3,5 puntos porcentuales en los encajes bancarios, lo que generó una consecuente suba de tasas de interés.

Así, el mayor volumen en la licitación de hoy estuvo centrado en los instrumentos ajustados por TAMAR, que hoy se ubica en 64,1250%. Las adjudicaciones en este caso fueron de $3,338 billones con vencimiento el 16 de enero 2026 con interés TAMAR +1,64% TNA y $1,280 billones con vencimiento el 27 de febrero 2026 tasa TAMAR +1,50% TNA.

También se adjudicó $1,599 billones en Lecap con vencimiento el 30 de septiembre próximo con tasa de 75,66%, $0,904 billones al 16 de enero 2026 con tasa 51,58% y $0,546 billones al 27 de febrero 2026 tasa 59,18%.

Las ofertas de bonos vinculados al dólar quedaron desiertas, lo que refleja el mayor interés por instrumentos con tasas de interés que llegaron a superar hasta en tres veces la inflación proyectada para este año.

Al conocer los resultados de la licitación, la consultora PPI analizó que “la estrategia del Banco Central de aumentar la proporción de encajes remunerados previo a la subasta parece haber dado sus frutos”.