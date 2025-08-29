El dólar cerró agosto en alza tras las medidas del Banco Central: cómo es la cotización en cada banco

El dólar oficial cerró este viernes en $1.320 para la compra y $1.360 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $15 respecto del cierre de ayer.

Alivio en el mercado: el dólar oficial retrocedió $15 tras la licitación con tasas muy elevadas

La dura medida del Banco Central que afecta a los bancos y busca contener la presión sobre el dólar

De este modo, el dólar oficial cerró el último día hábil de agosto con un valor 1,1% más bajo que en el inicio del mes. Se mantuvo estable y apenas retrocedió luego de la aceleración registrada en julio, cuando subió 14% en el balance del mes.

En lo que va del año, lleva acumulado un incremento cercano a 30% que ocurrió en gran medida a partir de mediados de abril, cuando se dispuso la liberación del cepo cambiario.

Además, el Banco Central prohibió este viernes que las entidades bancarias amplíen su posición en dólares en el último día hábil del mes.

De esta manera, el Gobierno busca quitarle atractivo a la cobertura cambiaria para los bancos y, así, asegurarse de una menor presión sobre el dólar.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.341,023 para la venta. En tanto, el dólar blue cotizó este viernes en $1.325 para la compra y $1.345 para la venta, con una baja de 0,38% en la jornada.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$40.961 millones.

A cuánto cotiza hoy el dólar oficial según cada banco

Banco Nación:

Compra: $1.320

Venta: $1.360

Galicia $1.320 / $1.360

Santander $1.325 / $1.365

Macro $1.300 / $1.345

Patagonia $1.310 / $1.360

BBVA $1.325 / $1.365

Supervielle $1.330 / $1.370

ICBC $1.249,40 / $1.384,00

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.772,39 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra: $1.325

Venta: $1.345

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $ 1.350,56 (+ $7,42)

Venta: $1.351,53 (+ $7,48)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $ 1.351,97 (+ $9,49)

Venta: $ 1.356,38 (+ $ 8,10)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.