El Gobierno intervino en el precio del dólar sin esperar su llegada al techo de la banda

El gobierno de Javier Milei anunció su intervención desde este martes en el mercado cambiario para bajar la presión al dólar, que ya llegó a los $1.385, récord desde la salida del cepo y cercano al techo de la banda de flotación.
El Tesoro participó en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento, dijo el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.
A la mañana, minutos después de la apertura del mercado, el secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Pablo Quirno, dio a conocer el giro en la política cambiaria a través de las redes sociales: intervenir antes de que la cotización de la divisa estadounidense llegue al máximo del esquema, por encima de los $1.400.
“El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”, confirmó Quirno en su cuenta de X.
La nueva medida para intentar terminar con la volatilidad cambiaria y de tasas en pesos supone un abandono temporal del esquema de bandas de flotación anunciado en abril junto a la salida del cepo.
Como consecuencia, la divisa estadounidense cedió 10 pesos respecto al lunes y se ubicó a las 11.26 de este martes en $1.335 para la compra y $1.375 para la venta en el Banco Nación.
Desde el Ministerio de Economía aseguraron a diario Clarín que el Fondo Monetario Internacional (FMI) está avisado de la decisión y "está ok con el anuncio" de Quirno sobre intervenir.
La contención al dólar se da en la semana previa a las elecciones clave en la provincia de Buenos Aires, donde las encuestas no le dan una diferencia holgada a La Libertad Avanza para triunfar, justo en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y los audios filtrados.
Con la medida anunciada este martes, se confirma que la prioridad es el tipo de cambio, en pleno escenario electoral.