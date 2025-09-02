Tras la intervención oficial, el dólar cerró en baja: a cuánto cotiza en cada banco tras el récord

El dólar oficial cerró hoy en $1.335 para la compra y $1.375 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del cierre de ayer.

Cavallo criticó con dureza a Milei por sus políticas económicas: le pidió que revea una medida que afecta al dólar

El Gobierno intervino en el precio del dólar sin esperar su llegada al techo de la banda

Hoy, el Gobierno anunció su intervención en el mercado de cambios con el objetivo de frenar la escalada del dólar , logrando que durante las operaciones la divisa cediera con relación al cierre de ayer, el cual había sido de $1.385.

“El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento” , señaló el secretario de Finanzas, Pablo Quirno , a través de redes sociales.

La comunicación del secretario de Finanzas se produjo luego de la apertura de la rueda y cuando operadores de mercado comenzaban a advertir de una inusual presencia de oferta de dólares.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.375 y $1.380 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.409.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.340 para la compra y $1.360 para la venta, con una baja de 1,5% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.361, retrocediendo un 0,8%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,6% hasta $1.368,40, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 1,4% hasta los $1.373,51.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$40.030 millones.

A cuánto cotiza hoy el dólar oficial

Banco Nación:

Compra: $1.335

Venta: $1.375 (-$10)

BBVA $1.340 / $1.380

ICBC $1.288 / $1.409

Patagonia $1.340 / $1.390

Santander $1.335 / $1.375

Galicia $1.340 / $1.380

Supervielle $1.346 / $1.386

Macro $1.335 / $1.379

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.799,50 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.340

Venta: $1.360 (- $10)

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $ 1.366,31 (- $10,76)

Venta: $ 1.368,40 (- $10,97)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $ 1.362,03 (-$ 11,92)

Venta: $ 1.373,51 (-$ 14,63)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.