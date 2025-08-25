Travel Sale 2025 con USD 275 de regalo: descuentos en Aerolíneas Argentinas y códigos para Despegar y Almundo

Del 25 al 31 de agosto se realiza el Travel Sale 2025, el evento de descuentos organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt). Más de 140 agencias de viajes (Despegar, Almundo) participan con rebajas que alcanzan hasta el 60% en vuelos, paquetes, hospedaje, pasajes, asistencia al viajero y actividades turísticas, así como empresas aéreas como Aerolíneas Argentinas.
El objetivo es impulsar la demanda en un contexto económico de crecimiento del turismo emisivo y acercar opciones más accesibles a los viajeros. Desde la organización destacan que la campaña incluye una amplia gama de productos turísticos, desde escapadas nacionales hasta viajes internacionales con beneficios financieros.
Vuelos al exterior
Travel Sale 2025 con hasta USD 275 de regalo: descuentos en Aerolíneas Argentinas y códigos para Despegar y Almundo
Imagen ilustrativa
Los consumidores podrán acceder a planes en cuotas bancarias, con o sin interés, a través de tarjetas de crédito. También habrá congelamiento de precios hasta fechas determinadas, descuentos fijos y beneficios adicionales como excursiones, créditos para consumos o upgrades de categoría, dependiendo de la compañía.
Entre las promociones destacadas se incluyen fórmulas como 2x1, preventa de destinos, lanzamientos exclusivos y propuestas como “segundo pasajero al 50%”.
Travel Sale 2025 de Aerolíneas Argentinas
La aerolínea de bandera ofrecerá ventajas especiales durante el Travel Sale 2025. Entre ellas se destacan:
-
Hasta 12 cuotas sin interés en vuelos por Argentina.
-
10% de descuento en todos los destinos nacionales.
-
20% en vuelos a Cancún y Punta Cana.
-
10% a Miami.
-
10% a destinos de Europa (Madrid y Roma).
-
10% a Brasil (Río de Janeiro, San Pablo y Porto Seguro).
-
10% a Chile, Perú, Uruguay, Colombia, Paraguay y Bolivia.
-
Hasta 20% OFF en pasajes regionales o internacionales abonados en dólares.
Travel Sale 2025 de Aerolíneas Argentinas
Travel Sale 2025 de Aerolíneas Argentinas
Bancos y tarjetas del Travel Sale 2025 - Aerolíneas Argentinas
-
12 cuotas sin interés: Banco Nación, Banco de Corrientes, Voy.
-
9 cuotas sin interés: Banco Comafi, Banco Entre Ríos, Banco San Juan, Banco Santa Cruz, Banco Santa Fe.
-
6 cuotas sin interés: Santander, BBVA, Galicia, Macro, ICBC, NaranjaX, Amex, Columbia, Credicoop, Cabal, Supervielle Identité, Tuya, Banco Formosa.
-
3 cuotas sin interés: Banco de La Pampa, Banco Provincia de Neuquén (BPN).
Travel Sale 2025: códigos de descuento Almundo
Al pagar tu compra en Almundo, recordá ingresar estos cupones de descuentos:
-
D-TRAVELARG: 10% en vuelos por Argentina con Aerolíneas Argentinas.
-
F-TRAVELITA: hasta USD 150 de regalo con ITA Airways.
-
D-TRAVELSALEPAQBRASIL: hasta USD 100 de regalo en paquetes a Brasil.
-
D-TRAVELSALEPAQARG: hasta $150.000 de regalo en paquetes por Argentina.
-
D-HTLCARIBE-TS: hasta USD 150 de regalo, con tope de reintegro 5%, en alojamientos en hoteles del Caribe.
- D-HTLARGENTINA-TS: hasta $100.000 de regalo, tope de reintegro 8%, en hoteles nacionales para estadías 2025
-
E-SKYSCL: hasta USD 80 de regalo en vuelos a Santiago de Chile con SKY.
-
F-TRAVELORLANDO: hasta USD 70 de regalo en tickets para parques temáticos Disney.
Travel Sale 2025 de AlMundo: algunos códigos de descuento
Travel Sale 2025 de AlMundo: algunos códigos de descuento
Captura
Travel Sale 2025: códigos de descuento Despegar
- TRAVELMADRID15: 15% de descuento, con tope de USD 250, vuelos a Madrid por Aerolíneas Argentina (sólo en la app Despegar)
- TRAVELAIREUROPA: 15% de descuento, con tope de USD 275, vuelos a destinos de Europa por AirEuropa
- TRAVELAEROMEXICO: 15% de descuento, con tope de USD 225, vuelos a México por Aeroméxico
- MELIASUDAMERICA34: 15% de descuento, con tope de USD 150, paquetes Sudamérica en Meliá Hotels & Resorts
- TRAVELDISNEY: 15% de descuento, con tope de USD 200, en entradas para Walt Disney World Resort Florida
- ASISTENCIA34: 15% de descuento, con tope de USD 25, en Universal Assistance
Travel Sale 2025 de Despegar
Travel Sale 2025 de Despegar
Travel Sale 2025 de Despegar: algunos códigos de descuento
Travel Sale 2025 de Despegar: algunos códigos de descuento
Captura