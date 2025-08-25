Travel Sale 2025 con USD 275 de regalo: descuentos en Aerolíneas Argentinas y códigos para Despegar y Almundo

Hasta el 31 de agosto, varias aerolíneas y agencias de viajes ofrecen importantes descuentos en destinos nacionales y del exterior.

Del 25 al 31 de agosto se realiza el Travel Sale 2025, el evento de descuentos organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt). Más de 140 agencias de viajes (Despegar, Almundo) participan con rebajas que alcanzan hasta el 60% en vuelos, paquetes, hospedaje, pasajes, asistencia al viajero y actividades turísticas, así como empresas aéreas como Aerolíneas Argentinas.

El objetivo es impulsar la demanda en un contexto económico de crecimiento del turismo emisivo y acercar opciones más accesibles a los viajeros. Desde la organización destacan que la campaña incluye una amplia gama de productos turísticos, desde escapadas nacionales hasta viajes internacionales con beneficios financieros.

Vuelos al exterior Travel Sale 2025 con hasta USD 275 de regalo: descuentos en Aerolíneas Argentinas y códigos para Despegar y Almundo Imagen ilustrativa Los consumidores podrán acceder a planes en cuotas bancarias, con o sin interés, a través de tarjetas de crédito. También habrá congelamiento de precios hasta fechas determinadas, descuentos fijos y beneficios adicionales como excursiones, créditos para consumos o upgrades de categoría, dependiendo de la compañía.

Entre las promociones destacadas se incluyen fórmulas como 2x1, preventa de destinos, lanzamientos exclusivos y propuestas como “segundo pasajero al 50%”.

Travel Sale 2025 de Aerolíneas Argentinas La aerolínea de bandera ofrecerá ventajas especiales durante el Travel Sale 2025. Entre ellas se destacan: